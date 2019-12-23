“Öğrenciler siyasi çekişme mağduru”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Değirmenlik Lisesi’ndeki Meriç ve Balıkesir öğrencilerinin taşımacılığının tek otobüsle iki yolda yapıldığı için öğrencilerin mağdur edildiğini açıkladı.

KTOEÖS’ün, öğrencilerin eğitim yılı başından itibaren mağdur edildiği gerekçesiyle Değirmenlik Lisesi’nde düzenlediği uyarı grevine, Değirmenlik Lisesi Okul Aile Birliği, Meriç köyü muhtarı, bazı veliler de destek verdi.

Uzun süredir okuldaki öğrenci taşımacılığıyla ilgili iki şirketin çekişmesinin bulunduğu ifade edilirken, Polis ekiplerinin okulda taşımacılık yapmaya gelen otobüsleri denetlediği görüldü.

Eylemin başlamasından önce okuldan yolcu almak için gelen ve bakanlık tarafından görevlendirilen otobüsler, Polis ekipleri tarafından denetlendi. Denetimde taşımacılık yapacak olan otobüslerin ikisine evrak kontrolü neticesinde ceza kesildi. Sendikaya göre, Meriç ve Balıkesir’e taşınması gereken öğrenci sayısı, taşımacılığı yapmakla yetkili otobüsün kapasitesinin üzerinde olduğundan, öğrenciler iki defada taşınıyor, bu da bazı öğrencilerin okula çok erken gelmesine, bazı öğrencilerin de okul sonrası otobüsün geri gelip kendilerini almasını beklemesine ve eve geç gitmesine neden oluyor.

Eylem: “Siyasi rant peşindeler”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okul önünde basına yaptığı açıklamada, Değirmenlik Lisesi’ndeki ulaşım sorununun kaos haline döndüğünü, bahse konu öğrencilerin sağlık ve güvenliğinin tehlikeye sokulduğunu belirtti.

Benzer sorunun başka okullarda da yaşandığını belirten Eylem, “Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki siyasi çekişme öğrencileri mağdur etmektedir. Eğitim Bakanlığı’nın çözüm üretmemesi ne kadar siyasi olarak rant peşinde olduklarının göstergesidir” dedi.

Otobüslerin denetimini, taşıma izinlerin kontrolü ve tüzüğe uygunluk denetimi içerecek bir sistemin getirilmesi gerektiğini belirten Eylem, soruna çözüm getirilmemesi halinde eylemlerinin devam edeceği uyarısında bulundu.

“Taşımacılık Tüzüğü’nün gerekleri yerine getirilmiyor”

KTOEÖS’den Hasan Soyer tarafından okunan basın açıklamasında da, “Okullar açıldığından beri süregelen bu durumun bedelini öğrenciler ödemektedir. Bu durum hükümet edenlerin acizliğidir” denildi.

Taşımacılık Tüzüğü’nün gereklerinin yerine getirilmemesi yanında, Tüzük’te anomalilerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, ulaşım ile ilgili ihaleye Eğitim Bakanlığı tarafından, şoför ve araba yaşıyla ilgili denetimler yapılmadan çıkıldığı iddia edildi.

Koruoğlu: “Güvenlik zafiyeti oluşuyor”

Değirmenlik Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Gülnur Koruoğlu, sorunla ilgili bakanlıklar arasındaki siyasi çekişmenin öğrencileri etkilediğini, çocukların çok daha erken kalkmasına ve güvenlik zafiyetinin oluşmasına neden odluğunu kaydetti.

Göymen: “Zamanında okula gidip zamanında dönmeliler”

Meriç köy muhtarı Soner Göymen, otobüsün bir kısım öğrenciyi Lise’ye 07:15’te bıraktığını, bu çocukların ders zili için 45 dakika beklemek zorunda kaldığını, öğrencilerin zamanında okula gitmesi ve zamanında evine dönmesi gerektiğini belirtti.





Veliler de tedirgin…



“Çocuklar evden 7’ye çeyrek kala çıkıyor, 2’de geliyor”

Yapılan eyleme destek veren bazı veliler, YENİDÜZEN’e konuştu. Uzun zamandır bu sorunun giderilmesi için çalıştığını anlatan veliler, çalmadık kapı bırakmadıklarını, buna karşın çözüme ulaşamadıklarını anlattı.

Hüseyin Aydın: “Şehir merkezindeki bir otobüs bile daha erken köye ulaşıyor”

Her gün ilgili bakanlık ile iletişime geçtiklerini ve ‘çözeceğiz’ yanıtı aldıklarını belirten Hüseyin Aydın, şubat tatilinin yaklaşmasına sayılı günler kaldığını fakat hala çözüm bulunamadığını anlattı.

Aydın, “Çocuklar evden 7’ye çeyrek kala çıkıyor, eve 2’de geliyor. Şehir merkezindeki bir otobüs bile daha erken köye ulaşıyor, bu olur şey değil” diyerek sitem etti.

Özge Özsezer: “Çok sabah evden çıkıyorlar, bu çocuklar hasta oluyor”

Çocuklara daha kaliteli bir ulaşım sağlanması gerektiğini ifade eden Özge Özsezer, bakanlıkların bu konuyu bir an önce çözüme kavuşturması gerektiğini ifade etti. Özsezer, “Geçtiğimiz hafta otobüste bir arıza oldu. Çocuklarımız daha iyi şartlarda okuluna gidip gelmeli, daha kaliteli bir ulaşım sağlanmalı. Sabah çok erken evden çıkıyorlar. 6 buçukta evden çıkanlar var, çok sabah bu çocuklar hasta oluyor. Eve de çok geç dönüyorlar, soğukta servisi bekliyorlar. Ve bunlar aylardır çözülmedi.” dedi.