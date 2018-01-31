Öğrenciler kariyer kampında buluşuyor

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından, lise son sınıf öğrencilerine yönelik, ‘Girişimcilik ve Kariyer Kampı’ düzenleniyor. 5-7 Şubat 2018 tarihleri arasında Uluslararası Final Üniversitesi kampusunda gerçekleştirilecek kampta geleceklerine yön vermek için önemli bir dönemde bulunan lise son sınıf öğrencilerinin kendilerini tanıyarak doğru tercihler yapması hedefleniyor. Kamp süresince iş ve eğitim dünyasından önemli isimler ve psikologlar öğrencilerle bir araya gelecek. Söz konusu kamp süresince çeşitli söyleşi ve seminerlerde, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, aynı zamanda TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Malpas Otel Genel Müdürü Mert Bölükbaşı, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı CNN Türk Programcısı Sait Gürsoy, Psikolog Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, Eğitim Uzmanı ve Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin ve Teknoloji Uzmanı ve Lala Eğitim Kurucusu Furkan Taşel öğrencilerle bir araya gelecek, Eğitimci Emrah Adaklı program moderatörü olarak söyleşi ve seminerleri yönetecek.