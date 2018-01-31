Öğrenciler ayaklandı, DAÜ karıştı...

Mağusa’da önceki gün cinayete kurban giden Kennedy Taomwabwa Dede’nin ölümü ile ilgili olarak yaklaşık 100 Afrika kökenli öğrenci dün DAÜ’de ayaklandı. Dün öğlen saatlerinde DAÜ Rektörlük binasına giden ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova’nın ofisini basan Afrika kökenli öğrencilerin Tanova’yı kısa süreliğine rehin aldığı iddia edildi. DAÜ’de ilk olarak Rektörlük binasını ardından ise kampüs içini bir birine katan Afrikalı öğrenciler, Dede’nin katil zanlılarının isimleri ve resimlerinin açık şekilde gazetelerde yer almasını istedi.

Arbede yaşandı...

Gerginliğin ve ayaklanmanın Rektörlük binasında başlamasıyla birlikte DAÜ içerisine çok sayıda polis geldi. Yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri olası bir gözaltına alma durumu için cezaevi arabasını da hazırda bekletti. Kampüs içerisinde izinsiz şekilde toplanan Afrika kökenli öğrenciler ile polis arasıda zaman zaman arbede yaşandı. Tansiyonun yüksek olduğu olaylarda Afrika kökenli öğrenciler okul içerisinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşlerini okul dışına da taşımak isteyen Afrika kökenli öğrenciler etten duvar ören polisin engeliyle karşılaştı.

ÖLÜM NEDENİ DARBEYE BAĞLI BEYİN KANAMASI

Kennedy Taomwabwa Dede'nin öldürülmesiyle ilgili Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı. Otopsi sonrası Dede'nin ölüm sebebinin darbeye bağlı beyin kanaması ve akciğer yaralanması olduğu belirtildi.

Açıklama şu şekilde;

30.01.2018 tarihinde, saat 16.45 sıralarında, Mağusa’da, Çanakkale Göletinde bir erkek cesedi görüldüğü polisin bilgisine gelmesi üzerine; yürütülen ileri soruşturmada, 29.01.2018 tarihinde, maktül Kennedy Taomwabwa DEDE (E-28)’nin yedi şahıs tarafından darp edilerek, araçla kaçırılıp Çanakkale Göletine götürülerek burada da adı edileni ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep olmuşlardır. Mesele ile ilgili olarak O.K. (E-18), Z.K. (E-22) ve B.Ç. (K-16) tutuklanmış olup, 4 kişi aranmaktadır.

Maktülün 31.01.2018 tarihinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Dıştan alınan darbelere bağlı beyin kanaması ve akciğer yaralanması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.