'Öğrenciler' askeri bölgede yakalandı

Alsancak’da Askeri Yasak Bölgeyi ihlal eden zanlılar H.B. ve J.A.A. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Serhat Özcü, zanlıların 1 Ağustos’ta saat 23.00’de Alsancak’ta I. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiği esnada görevli askerler tarafından suçüstü tespit edildiğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Özcü, zanlı H.B.’nın Afrika Fildişi Sahilleri zanlı J.A.A. ise Kamerun uyruklu olup KKTC'de öğrenci izinli olarak bulunduklarını söyledi. Özcü, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak gayesi ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.