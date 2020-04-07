Öğrenciler ailelerine kavuştu

Mağusa Palm Beach Otel, Güneş Residance ve Riverside Otel'de karantina altına alınan öğrenciler, test sonuçlarının negatif çıkmasıyla bugün ailelerine kavuştu. 14 günlük karantina süreci dolan öğrencileri aileleri ve yakınları otellere gelerek aldı.

İngiltere’den 21 Mart’ta, 2 charter uçak seferiyle kuzey Kıbrıs'a getirilen öğrenciler ve birkaç aile, 3 ayrı merkeze yerleştirilmişti. 14 günlük karantina sürelerinin ardından yapılan testler neticesinde coronavirüs tespit edilen 3 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Temaslı takip çalışmaları çerçevesinde testlerin sürmesi nedeniyle 2 gün daha gözetim altında tutulan öğrencilerin yinelenen bazı testlerinin de negatif çıkması üzerine bugün aileleri tarafından otellerden alınabilecekleri duyurulmuştu.

Öğrenciler kendilerine verilen saatlerde gruplar halinde otelden ayrılarak evlerine gönderilmesine başlandı.

Fotoğraflar: Dila ŞİMŞEK / Burçin AYBARS