Öğrenci yurdunda Hintkeneviri ziraati...

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçerek DAÜ’de bulunan Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda bir odaya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 10 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre, dün öğlen saatlerinde narkotik ekipleri tarafından Akdeniz Öğrenci Yurdundaki yurt odasına düzenlenen operasyonda bilgisayar masası üzerinde ve pencere dışında 2 ayrı saksı içerisinde çeşitli boylarda toplam 10 kök Hintkeneviri bitkisi tespit edildi. Yurt odasında Hintekeneviri bitkisi ziraati yapan yabancı uyruklu 2 öğrenci ise tutuklandı. Tutuklanan zanlıların bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.