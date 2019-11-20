Öğrenci tutuklandı teminata bağlandı

Lefkoşa’da bir üniversite kampusu içerisinde gerçekleştirilen rutin kontrollerde yurt odası içerisinde uyuşturucu madde bulunan zanlı M.I.A., tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlının 15 Kasım 2019 tarihinde YDÜ kampüsü içinde yurt odasında güvenlik görevlileri tarafından yapılan rutin kontrolde metal tütün kutusu içinde 2 gram 515 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.