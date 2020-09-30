Öğrenci taşıyacak Şoförlere PCR yapılıyor

Sağlık Bakanlığı, öğrenci taşıyacak olan şoför ve yardımcılarına ücretsiz PCR testi yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Fuar Alanı saat 11.00 ile 16.00 arasında, Girne Akçiçek Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi’nde sabah 08.00 öğle 12.00 arasında, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise saat 15.00 itibariyle PCR testleri yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın duyurusunda bugün başlayan PCR testlerinin yarın da devam edeceğini ve tüm personelin PCR testlerini yapması gerektiği ifade edildi.