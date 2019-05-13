“Öğrenci sayımız azalıyor”

Dila ŞİMŞEK

Değirmenlik İlkokulu, 1974’ten beri Kıbrıslı Türklerin önemli bir eğitim merkezi. Anaokul da dahil 178 öğrencisi olan okulda, 16 kişilik eğitim görevlisi bulunuyor. 15 senedir okulda müdür muavinliği yapan Hasan Yurdakul, “Bizim okulumuza bırakın başka köyden öğrenci gelmesini, Değirmenlik alt mahallesinden dahi öğrenci gelmiyor. Biraz uzak olması sebebiyle, sadece çevredeki öğrenciler geliyor” diyor. İnsanların bölgeden göç etmeye başladığını söyleyen Yurdakul, öğrenci sayısının 220’lerden 170’lere düştüğünü belirtiyor. Sınıf Öğretmeni Fatma Sözen, 11 senedir bu okulda görev aldığını belirterek, “Öğrencilerime akademik bilginin yanı sıra, saygı ve sevgiyi de öğretmeyi hedefledim. Hem birey olarak hem de toplumda nasıl davranacaklarını bilmeleri gerekiyor” diye konuşuyor.

“Yeni bir binaya ihtiyaç var”

İlkokulun iki binasının olduğunu kaydeden Yurdakul, “Birisi Kıbrıslı Rumların yaptığı 100 senelik tarihi bir bina, diğeri ise 50 senelik bir bina. Bu sonradan yapılan bina ne yazık ki oldukça kötü durumda ve yıkılma tehlikesi var. Buraya gelen mühendisler, binanın restoreye değil tamamen yıkılıp tekrar yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi” şeklinde konuşuyor. Okuldaki sınıfların altyapı olarak iyi durumda olduğunu dile getiren Yurdakul, okuldaki güncel ihtiyacın yeni bir bina olduğunu ifade ediyor…

“Ne yazık ki aileler, çocukların eğitimine yeterince dahil olamıyor”

Müdür muavini Yurdakul, çocukların akademik açıdan her türlü desteği aldığını, ancak gelişimlerini daha iyi sağlayabilmek adına ailelerinden de aynı desteği evde almaları gerektiğini anlatıyor. “Çocukların ailesi uzun saatler çalıştığı için, aile çocukla yeterli zaman geçiremiyor ve çocuğunun gelişimini takip edemiyor…” diyen Yurdakul, ailelerin daha ilgili olması gerektiğine değiniyor. “Ailelerde ne yazık ki okula karşı bir ilgisizlik var… Örneğin 23 Nisan’da bile, 178 çocuktan 30’u katılım göstermedi” diyor. Yurdakul, bunun büyük bir sayı ve önemli bir sorun olduğunu vurguluyor. Öğretmenlerin elinden geleni fazlasıyla yaptığını belirten Yurdakul, ailelerden de aynı çabayı görmek istediklerini, çocukların ancak bu şekilde daha iyi öğrenebileceğini ifade ediyor.

Sınıf Öğretmeni Fatma Sözen: “Öğrencilerime akademik bilginin yanı sıra, saygı ve sevgiyi de öğretmeyi hedefledim”

“11 senedir bu okulda eğitim görevlisiyim. Öğrencilerime akademik bilginin yanı sıra, saygı ve sevgiyi de öğretmeyi hedefledim. Hem birey olarak hem de toplumda nasıl davranacaklarını bilmeleri gerekiyor. Öğrencilere akademik bilgiyi tüm öğretmen arkadaşlarımla elimizden geldiğince veriyoruz. Ancak ailelerin çoğunun çalıştığı için, çocukları ile fazla zaman geçirememe durumu söz konusu. Ailelerin çocuklarına ve onların eğitimine karşı daha ilgili olması, bizlerin yanında onların da çocuklarının gelişimini takip edebilmesi gerekiyor.”

Öğrenciler ne dedi?

Şeymus Ges: “Hava komutanı olmak istiyorum”

“Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Buradan mezun olunca TMK’ya gitmek istiyorum. İngilizcemi orada geliştirebileceğimi düşünüyorum. Büyüdüğümde ise hava komutanı olmak istiyorum.”

Medine Bilir: “Hayalim doğum hemşiresi olmak”

“Ben de dördüncü sınıfım. Büyüdüğümde ise doğum hemşiresi olmak istiyorum. Çok severek yapacağım bir meslek olduğuna inanıyorum. Hangi ortaokula gitmek istediğime ise karar vermedim.”

Defnesu Yücetürk: “İngilizcemin daha iyi olması için TMK’ya gitmeyi hedefliyorum”

“Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Bu yüzden de mezun olunca TMK’ya gitmeyi hedefliyorum. Orada alacağım eğitimin daha iyi olduğuna inanıyorum ve İngilizce öğrenmek istiyorum.”

Melek Eyri: “En büyük hayalim büyüyünce doktor olabilmek”

“Benim en büyük hayalim büyüyünce doktor olabilmek. Ortaokulda ise Atleks’e gitmeyi istiyorum. Umarım isteklerimi gerçekleştirebilirim.”

Zenan Aksoy: “Öğretmen olmayı istiyorum”

“Ben ortaokulda Atleks’e gitmek istiyorum çünkü iyi bir okul olduğuna inanıyorum. Büyüyünce ise öğretmen olmak istiyorum. Mezun olduğumda ise okulumu özleyeceğim.”