Ledra Art yeni dönemde çalışma temposunu artırdı..

Sanat ve müzik aktivitelerinin canlı sunumunu, öğrencilerin özgüvenini artırarak çalışma disiplinini destekleyen bir unsur olarak gören Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu geleneksel konuma getirdiği “ Öğrenci Konserlerini” bu yıl da yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirmeye devam ediyor.

Keman, gitar ve piyano eğitimi alan 5 yaş ve üzeri çok sayıda öğrencinin katılımıyla 5 Kasım, 17 ve 24 Aralık’da gerçekleşen konserlerde coşku ve heyecan birlikte yaşandı. Ledra Art binasında gerçekleşen Öğrenci Konserleri’nin bu bölümünde son konser 14 Ocak’ta yapılacak. Yeni döneme elektrogitar ve bateri eğitimi alan öğrencilerin konserleri ile başlayacak Ledra Art, 4 Şubat (2017) de gerçekleşecek döneme farklı ve eğlenceli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. ''Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu'na ulaşmak isteyenler www.ledraart.com, veya 2292525 numaralı telefondan ulaşabilirler.

Konserlerle ilgili Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'' Müzik ve sanat eğitiminin öğrencinin karakter gelişimine katkısının çok olduğu yapılan birçok bilimel araştırmadada görülmektedir. Bununla beraber yapılan sanat ve müzik aktivitelerinin sergilenmesi özgüven artırıcı ve öğrencinin çalışma disiplinini destekleyen bir unsurdur. Bu nedenle Ledra Art Müzik & Güzel Sanatlar Stüdyosu olarak, senede en az bir kere genel öğrenci konseri ve Ledra Art binasında dönemde birkaç kez gerçekleşen küçük öğrenci konserleri düzenlemekte ve öğrencilerimizin birçok kez birçok kez sahne deneyimi kazanmalarını desteklemekteyiz. Konserlere pop, klasik, elementer ve jazz alanında eğitim alan tüm öğrenciler katılmakta ve performans sergilemektedir. Öğrencilerimizin sahne deneyimi kazanmasına ve özgüvenini geliştirmesine katkı sağlayan bu tip öğrenci konserlerini her ay gerçekleştirmeye devam edeceğiz.''