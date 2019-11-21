“Öğrenci kayıtlarında 3 yıldır düşüş yaşanıyor”

CTP Milletvekili Fikri Toros, bütçe görüşmeleri maratonunda Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi ele alınırken eğitimdeki sıkıntılara değindi. Toros, ülkedeki öğrenci kayıtlarında son 3 yıldır istikrarlı bir düşüş yaşandığını söyledi.

Toros, eğitimin şahsen ilgi duyduğu bir alan olduğunu dile getirdi.

Bu konunda şahsi tespitlerini paylaşmak istediğini söyleyen Toros, öncelikle devlet okullarındaki öğrenci profiline değindi. Devlet okullarında farklı ülkelerden farklı etnik kökenlerden bir öğrenci profili olduğunu söyleyen Toros, ilkokullarda Türkçe konuşan öğrenci sayısının gittikçe azaldığını dile getirdi. Toros bu konuyla ilgili Bakanlığın ne gibi projeleri olduğunu sordu.

İlkokullarda öğrenci sayısının standartların oldukça üzerinde olduğunu anlatan Toros, bakanlık yetkililerine eğitim standartlarını yükseltmek için neler yapıldığını sordu.

Yükseköğretim konusunda başta Türkiye olmak üzere yakın coğrafyada gittikçe artan bir rekabet ortamı oluştuğunu dile getiren Toros, ülkedeki öğrenci kayıtlarında son 3 yıldır istikrarlı bir düşüş yaşandığını söyledi.

İnsan ticareti sorununun eğitim sektörüyle ilişkisi olduğunu savunan Toros, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda ve kayıt dışı çalışma anlamında ne gibi önlemler alındığını sordu.

Öğrenci dostu bir çevre yaratılmasının önemine işaret eden Toros, eğitimde rekabet için çeşitlilik konusuna önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akreditasyon sorunlarının çözülmesine ihtiyaç olduğunu belirten Toros, bu konuda ne gibi adımlar atılmasının planlandığını sordu.