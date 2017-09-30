‘Öğrenci kabulü yasal değil’

Eğitim açısından zayıf olduğu gerekçesiyle Lefkoşa Surlariçi bölgesinde 6., 7. ve 8. sınıflara verileceği duyurulan, sonrasında da Eğitim Bakanlığı’ndan İZİNSİZ olduğu ortaya çıkan ‘ücretsiz eğitim’ ile ilgili Yeşil Ada Vakfı UYARILDI…

Ayşe GÜLER

Lefkoşa Surlariçi’nde, Yeşil Ada Vakfı Gençlik Merkezleri bünyesinde 6., 7. ve 8. sınıflara yönelik verileceği duyurulan, ardından İZİNSİZ çıkan ‘ücretsiz eğitim’ ile ilgili Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Vakıf, Bakanlık tarafından izinsiz başlatılacak ingilizce, matematik, yazılı ve sözlü anlatım, eğitici drama, teknoloji ve bilişim, kişisel gelişim alanlarında verileceği ifade edilen eğitimle ilgili UYARILDI.

2 Ekim’de faaliyetlere başlayacak, 300 başvurunun yapıldığı, 40 öğrencinin alınacağı Abdi Çavuş Sokak’taki bina ise dün kapalıydı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç, Vakfın uyarıldığını, şu anda öğrenci kabul etmesinin yasal olmadığını dile getirdi.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Yeşil Ada Vakfı Genel Başkanı Recep Günaydın’a ise ulaşılamadı…

DOĞAÇ: “ÖĞRENCİ KABULÜ YASAL DEĞİL”… Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç Vakfın uyarıldığını, şu anda öğrenci kabul etmesinin yasal olmadığını dile getirdi.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç:

‘Vakıf uyarıldı, öğrenci kabul etmesi YASAL DEĞİL’

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç, Vakfın uyarıldığını, şu anda öğrenci kabul etmesinin yasal olmadığını dile getirdi.

Doğaç, vakıf yöneticilerinin belediyeden aldıkları izinle eğitime başlayabileceklerine yönelik yanlış bilgileri olduğunu, bu bilgi doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyerek, “Kendilerini uyardık, faaliyette değiller” dedi.

Şu anda vakfın eğitim izni almak için gereken belgeleri tamamlama aşamasında olduğunu ifade eden Doğaç, öğrenci kabulü için Eğitim Bakanlığı izninin şart olduğunu yineledi.

BİNA KAPALI… Öte yandan 2 Ekim’de faaliyetlere başlayacak, 300 başvurunun yapıldığı, 40 öğrencinin alınacağı duyurulan Abdi Çavuş Sokak’taki bina ise dün kapalıydı.

Yeşil Ada Vakfı Başkanı Günaydın, geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’e konuşmuştu

‘Surlariçi eğitim açısından zayıf’ demişti…

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’e bilgi veren Yeşil Ada Vakfı Genel Başkanı Recep Günaydın, Surlariçi’nde uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yüksek, ‘eğitim’ açısından zayıf olduğunu savunarak, verecekleri eğitimle gençlerin özgüvenlerini kazandırmayı amaçladıklarını söylemişti.

Çalışmalara 6 ay önce başladıklarını, 6., 7. ve 8. sınıflara yönelik ücretsiz sanatsal eğitim vereceklerini ifade eden Günaydın, bu konuda Eğitim Bakanlığı’nın onayına gerek duyulmadığını, hukuki yönden herhangi bir sakınca olmaması nedeniyle de tüzükleri altında ‘eğitim’ verebileceklerini belirtmişti.

Günaydın, Eğitim Bakanlığı’nı da vakıf çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdiklerini söyleyerek, bakanlığa talep ettiği evrakları teslim ettiklerini de aktarmıştı.

“Anayasa’nın tanıdığı haklar doğrultusunda çalışma yapıyoruz. LTB’den de gerekli işletme iznini aldık” diyen Günaydın, “Vakıf, Vakıflar İdaresi’ne bağlı, denetleme görevi de bu kurumda…” şeklinde konuşmuştu.

“300 başvuru var, 40 öğrenciyi kabul edeceğiz”

2 Ekim’de faaliyetlerine başlayacak olan Vakfa, 300’ün üzerinde başvuru olduğunu ancak ilk başvuru yapan 40 öğrenciyi kabul edeceklerini dile getiren Günaydın, geriye kalan öğrenciler içerisinde gönüllü olarak aktivitelere katılmak isteyenleri alabileceklerini ifade etmişti.

Günaydın, vakıfta gönüllü olarak çalışan 10 kişinin eğitim vereceğini aktararak, bu kişilerin bazılarının ‘çocuk gelişim’ bölümünde öğrenci olduğunu, bazılarının ise öğretmen olduğunu kaydetmişti.

Ayrıca Günaydın, söz konusu kişilere herhangi bir ücret verilmeyeceğini de sözlerine eklemişti.