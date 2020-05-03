Öğrenci, güvenliğe saldırdı

Ülkede öğrenci olarak bulunan O.Ş., kaldığı yurtta gürültü çıkardığı için kendisini uyaran güvenlik personeline bıçakla saldırmaktan suçlanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis İbrahim Ertarkan, olguları aktardı. Polis, zanlının Korkutmak Amacı ile Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşken tasarrufunda Silah bulundurmak ve Tecavüz-i Alet Taşımak suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 3 Mayıs’ta 00.50 raddelerinde Gemikonağı'nda olayın meydana geldiğini, zanlının kanında %129 mlg içki tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yurtta güvenlik görevlisi M.A.’nın, zanlı O.Ş.’yi gürültü yaptığı sebebiyle uyardığını kaydederek, zanlının kendisine bıçakla saldırdığını anlattı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı, mahkemeden özür diledi.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.