DAÜ Senatosu güz döneminde ‘online eğitim’ kararı aldı, bir kısım Mağusa esnafı Rektörlük önünde eylem yaptı.

Mağusa esnafı adına basın bildirisini okuyan Yurt İşletmecisi Ekrem Soyşen, “Bu ülkeye öğrenci akışı olmazsa adada hayat durur. Şu an birçok esnaf kepenk indirmiş durumda” şeklinde konuştu…

Devrim DEMİR

DAÜ Senatosu güz döneminde ‘online eğitim’ kararı aldı, bir kısım Mağusa esnafı Rektörlük önünde eylem yaparak kararın iptalini istedi…

Eylemde Mart ayından bu yana Mağusa esnafın ciddi ekonomik kriz yaşadığı, birçok işletmenin batma noktasına geldiği ifade edilirken, DAÜ’nün beklenmeyen kararının esnafta büyük hayal kırıklığı yarattığı da belirtildi.

Bir grup esnaf dün saat 11.00 sıralarında Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlük önünde toplandı.

Esnaf adına hazırlanan bildiri okunurken, Rektörlük kapısına siyah çelenk bırakıldı.

Basın bildirisinin okunması ile toplanan kalabalık Rektörlük kapısında dakikalarca Senato’nun aldığı kararı alkışlarla protesto etti.

Rektörlük önünde toplanan esnaf, YENİDÜZEN’e konuştu, birçok işletmenin battığını birçoğunun ise batma noktasında olduğunu söyledi.

“DAÜ ile Mağusa bütünleşen bir kent…”

Mağusa esnafı basın bildirisini DAÜ Rektörlük kapısı önünde Yurt İşletmecisi Ekrem Soyşen tarafından okundu.

KKTC’nin eğitim adası olduğunu kaydeden Soyşen, DAÜ ile Mağusa’nın bütünleşen bir kent olduğunu ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze seyreltilmiş eğitim kararı olmasına rağmen, DAÜ Senatosu’nun farklı bir karar ürettiğini savunan Ekrem Soyşen, esnafın tüm hazırlığını alınan karar üzerine yaptığını ancak ciddi bir hayal kırıklığının yaşandığını söyledi.

“Esnafın çağrısına kulak verin”

Ülkede yükseköğretimin olmadığı, öğrencinin gelmediği bir durumda ekonominin çarklarının da dönmediğini ifade eden Soyşen, “Bu ülkeye öğrenci akışı olmazsa adada hayat durur. Birçok esnaf kepenk indirdi, esnafın çağrısına kulak verin. Bu çağrılara cevap gelmediği takdirde, tepkiler devam “edecek şeklinde konuştu.

Mağusalı esnaf ne dedi? Mağusalı esnaf ne dedi?

Mustafa Güçver (DAÜ cafe işletmecisi)

“Davamız ekmek kavgası”

DAÜ’nün online eğitim kararının çok yanlış olduğu görüşünü belirten cafe işletmecisi Mustafa Güçver, kararın Kantin ve Kafeteryacılar Birliği tarafından değerlendirildiğini de belirtti.

Güçver, “DAÜ’nün aldığı bu karar bize göre yanlıştır. Biz Kantin ve Kafeteryacılar Birliği olarak bu konuyu değerlendirdik. Üniversite ve devlet yönetimi pandemi ile ilgili öğrencilerin gelişini önceden planlamaları lazımdı. Her şey plansız olduğu için bugün bu durumlar yaşanıyor, Mağusa bölgesindeki esnaf buradaki öğrencilerle çalışır. Öğrenci gelmediği için esnaf çok büyük zarar görüyor. Mart ayından bu yana esnaf kirasını, elektrik, su paraları ödenemiyor evine ekmek götüremiyor, tükendi. Biz okulların açılmasını dört gözle bekliyoruz. Birçok kişi bankadan kredi aldı, süreç aynı şekilde devam ediyor. Esnaf kepenk açmıyor, kapatıyor. Dava ekmek kavgasıdır, nasıl geçinecek kargaşasıdır. Esnafın derdine bir çare bulunmalı” dedi.

Vizel Dordu (Esnaf):

“Aylardır esnaf kan ağlıyor”

Salgın nedeniyle Mağusa esnafının büyük bir ekonomik krize girdiğini kaydeden Vizel Dordu, esnafın belinin büküldüğünü aylardır batmamak için mücadele ettiğini kaydetti.

Dordu, “Yaşanan bu sürecin tek sorumlusu hükümettir. Biz esnaf olarak öğrencilerin gelmesini isteriz. Aylardır esnaf kan ağlıyor” şeklinde konuştu.

Muzaffer Obuz (Esnaf)

“Esnaf öğrenci gelirse nefes alacak”

DAÜ Senatosu’nun aldığı karar ile ekonominin daha da dibe battığını savunan Muzaffer Obuz, DAÜ’nün aldığı kararın Mağusa esnafı tarafından beklenmeyen bir karar olduğunu söyledi.

Obuz, “DAÜ’nün sağlığa teşkil etmeyecek daha düzgün bir karar üretmesini bekliyoruz. Esnaf öğrenci ile nefes alacak” sözlerini kullandı.

Veli Abiç (Taksici):

“Aylardır geliri olmayanların tepkisi”

Rektörlük önünde toplananların aylardır geliri olmayanların hak arayışı içinde olan birçok esnafın olduğunu belirten Veli Abiç, esnafın ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Abiç, “Mart ayından bu yana yeterli geliri olmayanların hak arayışı bugün burada toplanan insanlardır. Ayakta kalma mücadelesi veren insanların eylemi. Yöneticilerin kişisel değil, toplumsal kararlar almasını istiyoruz. Gerçekçi yapıcı kararlar olsun, tüm toplum eşit faydalansın. Gerekli önlemler alınabilirdi bu süreçte. Devletin gücü ve imkânı vardı” dedi.

Muhammet Biberoğlu (Mağusa Taksiciler Birliği Başkanı):

“Birçok iş yeri kapanma noktasında”

Toplanan esnafın DAÜ’ye karşı bir şey olmadığını sadece alınan kararlara tepkili olduklarını ifade eden Mağusa Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Biberoğlu, tedbirli bir şekilde seyreltilmiş eğitimin başlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Biberoğlu, “Bizim toplanma sebebimiz DAÜ’ye karşı değil. Alınan siyasi kararlara tepkiliyiz Yüz yüze eğitimin yeniden başlatılmasını istemekteyiz. Mağusa esnafı kan ağlıyor, birçok dükkân kapanma noktasında. Online sistem devam etsin, seyreltilmiş eğitim de olmalı. Yoksa kimse evine ekmek götüremeyecek” şeklinde konuştu.

Şevket Kırmızı (Göçmen Nakliyat ve KIB-HAS Direktörü):

“Ekmek derdimize düştük”

Ulaşım işi ile uğraşan ve aylardır birçok arabasının çalışmadığını belirten Şevket Kırmızı, bir süre personelini cebinden ödediğini bazı çalışanlarını ise mecburen işten çıkarmak zorunda kaldığını söyledi.

Kırmızı, “Ulaşım işiyle uğraşmaktayım. 43 arabam 13 Mart tarihinden bu yana çalışmıyor. Bir süre personelimi cebimden finanse ederek ödemek zorunda kaldım, ne yazık ki bazılarına geçtiğimiz aylarda yol vermek zorunda kaldık. Şimdi kendi ekmek derdimize düştük. Okulların açılmasını dört gözle bekliyoruz. DAÜ’ nün aldığı online eğitim kararı ile önümüz tamamen zifiri karanlık şu anda. Sektörün büyük kısmı bu geçtiğimiz süreçte battı, Şubat ayına kadarda kalan kısım batacak. Bununla ilgili tepkimizi sesimizi duyurmak istiyoruz. Hepimizin derdi ekmek kavgası” ifadelerini kullandı.

Ekrem Soyşen (Yurt İşletmecisi):

“Karar bir an önce değişmeli”

DAÜ’de yurt işletmecisi olan Ekrem Soyşen aylardır düzgün kararlar üretilmesi ve öğrencilerin sağlıklı bir şekilde gelmesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Soyşen, DAÜ’nün aldığı kararın hayal kırıklığı yarattığını ve bu kararın birçok kısmı ciddi şekilde etkilediğini kaydederek, “Bugün burada DAÜ’nün aldığı karara tepki göstermek için toplandık. Bakanlar Kurulunun almış olduğu bir karar var yüzde 40 online yüzde 60 yüz yüze eğitim. Ancak DAÜ Senatosu bu karara ilişkin online ders verme kararını açıkladı. Buradaki bütün esnafı zora itti. Bütün tedbirleri alarak öğrencilerimizin peyder pey adaya gelmesini istiyoruz. Burası bir eğitim adasıdır. Yurtlarımızda karantina desteği, bekliyoruz. Karar biran önce değişmeli” dedi.

Mustafa Uluçay (DAÜ Kantinciler ve Kafeteryalar Başkanı):

“Bakanlar Kurulu Kararına uyulmalı”

Salgın nedeniyle ülke genelinde her sektörde ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Mustafa Uluçay, Rektörlük önünde toplanan esnafın tek derdinin ekmek kavgası olduğunu söyledi.

Uluçay, “Ekmeğimiz için geldik. Aynı hassasiyeti okul ve hükümetten de bekliyoruz. Bir sürü görüşmeler yaptık hiçbir cevap alamadık. Öğrenci işlerinde yüz yüze eğitim almak isteyip okula gelmek isteyen öğrencilere, gelmenize gerek yok açıklamaları yapılıyor. Biz de yüzde yüz yüz yüze eğitim istemedik, fakat gelmek isteyene de mani olmaya çalışmasınlar Bakanlar Kurulu kararlarına bu okulun uymasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erhan Karataş (Kafeterya İşletmecisi)

“DAÜ şehirle bütünleşti”

DAÜ’nün almış olduğu ‘Online’ eğitim kararının yanlış bir karar olduğunu savunan, birçok çay ocağı, kantin ve kafeteryaların 10 Mart tarihinden bu yana kapalı olduğunu kaydeden Erhan Karataş, “10 Mart tarihinden bu yana kapalı olan çay ocakları, kantinler kafeteryalar var. Buradaki işletmeler, alınan kararla uzun süre daha kapalı kalacak görünüyor. DAÜ şehirle bütünleşmiş bir kent ve esnafta büyük sarsıntı yaşıyor. Esnaf, öğrenciye çok bağlı sağlıklı hijyen bir ortamda seyreltilmiş eğitimle online eğitimin yürütülmesini isteriz” dedi.

Havva Nalbant (Yurt çalışanı):

“Yurtların açılmasını öğrenci gelmesini istiyoruz”

Aylardır çok zor şartlarda geçimlerini sağladıklarını, Mart ayından bu yana ekonomik çöküntü içinde olduklarını kaydeden yurt çalışanı Havva Nalbant, öğrencilerin yavaş yavaş ülkeye getirilmesini talep ettiklerini söyledi. Nalbant, sağlıklı bir ortamda öğrenciler gelirse yurtların açılacağını kaydederek, “Herkesin evine ekmek götürebilmesi için kararın değişmesi gerekiyor” dedi.

DAÜ’nün aldığı ‘online eğitim’ karara tepki gösteren bir grup Mağusalı esnaf, Rektörlük önüne siyah çelenk bıraktı