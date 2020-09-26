Öğrenci gelişleri ÇİLEYE DÖNDÜ

Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu üniversite öğrencilerinin 20 Eylül’den itibaren adaya gelebileceğini açıklamıştı, ancak, herhangi bir organizasyon yapılmadı, sonuç alınamadı. Şimdi gözler ekim ayının ilk haftasına çevrildi. Birçok öğrencinin adaya dönüşü adeta çileye döndü. Öğrenci de esnaf da bekliyor.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: “Öğrenciler için charter uçuşlar ve deniz yolu ile charter seferler planlanıyor. Ayrıca bileklik uygulaması ile ev karantinası gibi yeni uygulamalar var. Öğrenciler karantina merkezlerinde misafir edilecek. İlk seferlerin 5 Ekim’de başlamasını planlıyoruz.”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu: “Öğrencilerin ülkeye gelişleriyle ilgili çalışmalar bitmek üzere, sürekli toplantı halindeyiz.”

Fehime ALASYA



Yüksek Öğrenim için adaya gelecek öğrenciler bekliyor. Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nun önceden açıkladığı 20 Eylül tarihinde herhangi bir organizasyon yapılmadı. Maliye Bakanı “sürekli toplantı halindeyiz” derken, Ulaştırma Bakanı 5 Ekim’i işaret ediyor. Öğrencilerin ve esnafın çileli bekleyişi sürüyor.

Ülkeye gelişler, alınan karar doğrultusunda halen günde 2 hava yolu seferi ile sınırlı tutulurken, öğrencilere yönelik charter uçuşların henüz başlamaması ise öğrencilerin gelişini adeta ‘çileye’ çeviriyor.

Özellikle İstanbul’da olan ve Kıbrıs’a gelmeyi bekleyen onlarca öğrencinin uçak bileti bulamadığı, mağdur olduğu öne sürüldü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bazı öğrencilerin mağdur olduğunu, bu mağduriyetlerin giderildiğini ifade etti.

Öğrencilerin ülkeye gelişleri konusunda gelinen son durumu YENİDÜZEN’e değerlendiren Atakan, 5 Ekim haftasından itibaren yine karantina uygulaması ile Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencilere yönelik charter uçuşlar ve deniz yolu ile charter seferler planlandığını anlattı. Atakan, charter uçuşlar yanında, ‘bileklik uygulaması ile ev karantinası çalışması’ gibi yeni uygulamalarla öğrencilerin ülkeye girişlerin sağlanacağını anlattı.

Amcaoğlu: “Sürekli toplantı halindeyiz, çalışmalar bitmek üzere”



Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu güncel verileri paylaştı, karantinadaki öğrenci sayısının 2 bin 287 olduğunu belirtti.

Karantina tesislerinde sürekli yer açıldığını anlatan Amcaoğlu, “2 bin 781 misafirimiz var, 2 bin 287’si öğrenci, çalışma izinli, vatandaş, oturma izinli gibi misafirlerdir, 360 temaslı, 134 de pozitif vaka var.” dedi.

Öğrencilerin, bin 200 kişilik gruplar halinde, karantina sözleşmeli adaya geleceklerini anlatan Amcaoğlu, öğrencilerin hangi otel ve yurtlarda kalacakları üzerine Otelciler Birliği ile görüştüklerini kaydetti.

Tüm bu çalışmaların sürdüğünü anlatan Amcaoğlu, “Bu ayların içinde, kısa sürede ülkeye en az 20 bin öğrencinin geleceği ifade ediliyor. Bu öğrencileri bin 200 kişilik gruplar halinde getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Üst Kurul ne karar almıştı?



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu 9 Eylül’de, öğrencilerin 20 Eylül’den itibaren adaya gelebileceğini duyurdu. Kararda; karantina kapasitesi göz önüne alınarak Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasını sağlaması kaydı ile uçak seferlerinin günde iki uçak, gemi seferlerinin ise günde bir sefer (75 yolcu) ile sınırlandırılmasına da yer verilmişti. Ayrıca öğrencilerin 20 Eylül’den sonra üniversitelerin belirleyeceği, Sağlık Bakanlığı’nın denetleyip onayladığı yurt veya otellerde 7 gün süre ile karantinaya alınacakları da belirtilmişti.

Handan Ekener (Öğrencilere yönelik kira İşletmecisi):

“Öğrenciler gelirken ‘perişan’ oluyor”

Mağusa bölgesinde öğrencilere daire kiralayan İşletmeci Handan Ekener, sürekli değişen Bakanlar Kurulu kararlarına bağlı hava yolu seferlerinin ve bazı prosedürlerin öğrencileri adaya gelirken perişan ettiğini ileri sürdü. Öğrencilerin maddi olarak büyük kayıplar yaşadığını dile getiren Ekener, kimilerinin ülkesine dönmeye karar verdiğini dile getirdi.

Kimi öğrencilerin ise çok zor şartlarda adaya geldiğini kaydeden Ekener, yaşanan zorlukları şöyle anlattı:

“İki öğrencimiz 15 Eylül’de gelecekti, uçuşlar durduruldu, İstanbul’da kaldılar, ardından biletleri yine iptal oldu çünkü bu sefer de sadece KKTC vatandaşları gelecek dendi. Bu seferki açılım ardından yine bu öğrenci PCR testinden dolayı gelemedi. İstanbul’dan beni aradı İsrail’den gelen bu öğrenci, bizi arayıp geri ülkesine döneceğini anlattı. Bir öğrencimiz de Eylül başında gelecekti, bunun da iki kez uçak bileti yandı, PCR testi de iptal oldu. Kesin geleceğini söylüyor ama ‘gelebileceğim zaman geleceğim’ diyor. Bir diğer öğrencimiz de Abaza’dan gelecekti, bu da ülkeye geldi ama ülkeye giremedi çünkü PCR testi Rusça’dır diye. Öğrenciyi geri İstanbul’a gönderdiler. Oradan Moskova’ya gidip İngilizce test yaptı ve yine İstanbul üstünden adaya geldi. Öğrenciler, gelebilmek için hem maddi, hem manevi çok stres yaşıyor.”

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

“Gelişlerin Ekim ayına yayılması için çalışıyoruz, yeni uygulamalar var”

20 Eylül’den beridir ülkeye uyruğu fark etmeksizin herkesin karantina şartı ile gelebildiğini ifade eden Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, özellikle öğrenci gelişleri konusunda 2-3 gündür, Eğitim ve Maliye Bakanlıkları öncülüğünde yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

Atakan, “Öğrenciler karantina merkezlerinde misafir edilecek. İlk seferlerin 5 Ekim haftası yapılmaya başlamasını planlıyoruz. Ekim ayına yayılacak bir planlama üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

5 Ekim için yoğunlaşan çalışmalarda ‘bileklik uygulaması ile ev karantinası çalışmaları’ da olduğunu anlatan Atakan, konuyu şöyle detaylandırdı: “Bu uygulamanın en önemli bacağı denetim. Bu denetimi yapacak ekipler belirleniyor. Bu ekipler ilçe güvenlik kurulları altında çalışacak. Bir diğer denetim de elektronik olacak. Bununla ilgili yazılım bitti. 1-2 ekleme talep edildi, onlar yapılıyor. Sistemle entegre çalışacak bileklikler test ediliyor. Bu uygulama ülkemize seyahat etmeden, seyahat edecek kişilerin sisteme dahil edilmesi ile çalışacak. Yani idare, kişi ülkeye gelmeden kişi bilgilerini sisteme kaydedebilecek. Hem kontrol hem de takip açısından avantaj sağlayacak, girişteki yığılmaları da engelleyecek bir sistem olacak.”

“Ev karantinası sistemine geçersek seferler de artar”



Hava yoluyla ülkeye gelişlerde günde iki sefer uygulamasının henüz kalkmadığını anımsatan Atakan, “Bu biraz da karantina imkan ve kabiliyetlerimizle bağlantılı. Girişlerde karantina uygulaması devam ettikçe, girecek kişi sayısını 7 günlük rotasyona ve bu rotasyon için kullanılan oda sayısına uydurmak zorundayız. Mevcut karantina kapasitemiz artarsa veya gerçekten denetleyebileceğimizi görüp tecrübe edip ev karantinası sistemine geçersek seferler de artar.” dedi.

Zamana yayma sağlıklı geliş ve arz/talep dengesine bağlı



Öğrencilerin ülkeye gelişlerde uçaklarda yer bulmakta zorlandığını anlatan Atakan, bunu aşabilmek için öğrencilere özel charter seferler planlandığını dile getirdi.