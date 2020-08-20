Öğrenci Federasyonu yeni yönetimini belirledi
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’nun 2020-21 dönemi seçimleri yapıldı.
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’nun 2020-21 dönemi seçimleri yapıldı. Federasyon başkanlığına Adil Bey seçilirken, tüzük referandumunda da önerilen tüzük kabul edildi.
Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:
“Başkan: Adil Bey
Başkan Yardımcısı: Vedia Özkader
Genel Sekreter: Gülten Dana
Burslar Sekreteri: Sedat İzcan
Bütçe, Sponsorluklar ve Kariyer Sekreteri: Özgün Mehmetoğlu
Dış İlişkiler ve Lobicilik Sekreteri: Yasemin Aygın
Eğitim Sekreteri: İlayda Tüccaroğlu
Etkinlik Sekreteri: Erol Kavaz
Halkla İlişkiler Sekreteri: Nazen Asil
Hukuki İşler ve Eşitlik Sekreteri: Tuna Arkın
Mezunlarla İlişkiler ve Lisansüstü Öğrenciler Sekreteri: Toykan Özdeğer
Örgütlenme Sekreteri: Mehmet Malek
Sosyal Destek Sekreteri: Pınar Özdiren
Üniversite Toplulukları Sekreteri: Dilem Ruhluel
Üyelikler Sekreteri: Turhan Hızlı
Bölge Temsilcileri Konseyi ise şu şekilde oluştu:
Batı Midlands: Ceren Zalihe Sertuğ
Doğu İngiltere: Fuat Beyar
Doğu Midlands: Asya Eminoğlu
Galler: Arın Gümüş
Güney Doğu İngiltere: Tutku Yatman
Güney Batı İngiltere: Selkan Nurdal
Güney İskoçya: Ege Kaçmaz
Kent: (temsilci seçilmedi)
Kuzey Batı İngiltere: Karl Turgut Maloney
Kuzey Doğu İngiltere: Baran Mutluyakalı
Kuzey İrlanda: Levent Atikoğlu
Kuzey İskoçya: Emre Berk
Londra: Emin Cemal Okur
Yorkshire ve Humber: Sude Mutluel”
Tüzük referandumunda tüzük önerisi katılım gösteren üyelerin %97,2‘sinin onaylamasıyla geçerlilik kazanırken, Kent bölgesi için herhangi bir aday çıkmaması nedeniyle Bölge Temsilcisi atama yetkisi yeni Yönetim Kuruluna bırakıldı.
Yeni Yönetim Kurulu ve Bölge Temsilcileri Konseyi 1 Eylül tarihinde görevi devralacak.