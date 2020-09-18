Öğrenci ehliyeti sınavları 28 Eylül’e kadar yapılmayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı öğrenci ehliyeti sınavlarının 28 Eylül’e kadar yapılmayacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Trafik Dairesi Müdürlüğü, Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Şube Amirliği tarafından yapılan öğrenci ehliyeti sınavlarının yapılmaması kararının, pandemi sürecinde yığılma yaratmamak adına alındığı kaydedildi.