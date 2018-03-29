Öğrenci çalışma izinlerine sınırlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23 Mart 2018 tarihinde yayınladığı genelge ile, Öğrenci Çalışma İzinlerine bir takım sınırlamalar getirdi.

Bakanlık tarafından 23 Mart 2018 tarihinde yayınlanan genelgede, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin inşaat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için öğrenci çalışma izni başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca genelgede, öğrenci çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrenciler için ; öğrenim görmekte oldukları üniversiteden alacağı 1. Sınıfı bitirmiş ve 2. Sınıfı ya da daha üst sınıflara devam etmekte olduğunu gösteren bir belgenin ilgili birimlere sunulması koşulu getirildiği ifade edildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü , KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ülkemizdeki kayıtlı işyerlerinde ve işverenlerin yanında öğrenci çalışma izni alarak çalışmaya imkan tanımaktadır.

Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü ile, ülkemize Yüksek Öğrenim için gelen öğrencilere öğrenci kimlikleri ile çelişmeyecek sektörlerde çalışma imkanı tanınmakta ve uygulamada ilgili Bakanlıklar tarafından da bu yönde gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Yine aynı tüzükte, Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler ile kumarhaneler, bahis evleri ( bet ofisler) ve bunlarla bağlantılı hizmetler sunan işyerlerinde, yabancı uyruklu öğrencilerin istihdam edilemeyeceği düzenlenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan öğrenci çalışma izni başvurularında, bir çok müracaatın inşaat sektörü ile ilgili olmasını dikkate alan Bakanlığımız; bu konuda önlem almak amacıyla, yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar, öğrenci çalışma izni başvurularında geçerli olacak bir takım kararlar almış ve bunu bir genelge ile ilgili dairelerine aktarmıştır.

Bu kararlar şu şekildedir:

1- 23 Mart 2018 tarihinden itibaren Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde sıralanan kısıtlamalara ek olarak, İnşaat sektöründe faaliyet gösteren KKTC’de kayıtlı işyerlerinin, KKTC’deki üniversitelerde öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler için yapacakları öğrenci çalışma izini müracaatları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kabul edilmeyecektir.

2- Öğrenci Çalışma izni almak için yapılan başvurularda, müracaat edilen yabancı uyruklu öğrenci için öğrenim görmekte olduğu üniversiteden alacağı 1.sınıfı bitirmiş ve 2.sınıfa devam etmekte olduğunu gösteren belgenin de ilgili birime sunulması şartı aranacaktır. Diğer koşullar yerine getirilmiş olsa bile bu belgenin sunulmaması durumunda; öğrenci çalışma izni Bakanlık tarafından onaylanmayacaktır."