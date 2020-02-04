Öğrenci bursları bütçeye takıldı

Devrim DEMİR

Hem yurtiçinde, hem de yurtdışında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin devletten aldıkları burslar yatmadı. Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Müdürü Ziya Öztürkler, Ocak Bursları’nın yatmamasını, 2020 yılı Bütçesi’nin açılmamasına bağladı.

Öztürkler: “Bütçe kullanıma açılmadı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Müdürü Ziya Öztürkler, 2020 yılının bütçesi açılmadığı gerekçesi ile Ocak ayının burslarının yatmadığını kaydetti.

Maliye Bakanı ile konuyu görüştüklerini ifade eden Öztürkler, birkaç gün içinde bütçenin kullanıma açılarak öğrencilerin hesap belgelerinin incelenip kayıtların da yapılacağını kaydetti.