Oğlunu bıçakladı

Lefkoşa'nın güneyinde bir kadının 12 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü ve ardından kendini yaraladığı bildirildi.

Lefkoşa'nın Geri bölgesindeki olayda, anne ve oğul, trafik polisi olan kadının kocası tarafından kanlar içinde bulundu.

Kadın, Lefkoşa Genel Hastanesi'nde ameliyat etildi, polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.