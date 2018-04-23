Lösemi tedavisi görürken, hastalığı tekrarlayan 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için aranan ilik henüz bulunamadı. Aile her şeye rağmen umutlu

Oğlunun ilik nakli sayesinde hayata tutunmasının mümkün olacağını gözleri dolu dolu anlatan baba Mustafa Yazıcı, “Ümitliyiz, oğlum için de bir gün doğacak. Tek ricamız insanların duyarlı olması... Lütfen tükürük verin” diye konuşuyor…

Fehime ALASYA

Lösemi tedavisi görürken, hastalığı yeniden tekrarlayan 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için aranan ilik henüz bulunamadı.

Tuğsan adına yürütülen kampanyalar kapsamında 700 kişi tükürük vererek ilik bankasına kaydolsa da ‘olumlu sonuç’ elde edilemedi, aile daha fazla yardım çağrısında bulundu.

YENİDÜZEN, minik Tuğsan’ın ailesi ile görüştü, baba Mustafa Yazıcı, “Biz Tuğsan için bu kampanyayı başlattığımızda yaklaşık 700 kişi gelip kayıt yapmış. Bu çok az, çok üzücü… Koskoca Kıbrıs’ta bu olmamalı. Herkes gidip vermeli, kimde çıkacağı hiç belli değil, duyarlı olunmalı...” dedi.

Yazıcı, “Benim oğlum aylardır bu yatakta, Tuğsan bir koltukta beş dakika oturmazken şimdi yataktan çıkmıyor. Ne olur yardım edin…” şeklinde konuştu.

BAŞVURU YERLERİ: Mağusa ve İskele’de Mağusa Tıp Merkezi,

Lefkoşa’da Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı,

Girne’de Medical Port Tunççevik Hastanesi

Diğer Bölgeler için: 2270616 ve 2270617 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

Onların tek umudu ‘İlik nakli’

Baba Mustafa Yazıcı, beş buçuk yaşında Lösemi ile mücadeleye başlayan minik Tuğsan’ın hastalığının, bir yılı aşkın sürenin ardından, tam da tedavide iyi bir aşamaya gelindiğinde yeniden nüksettiğini kaydetti. Hastalığın tekrarlamasıyla ailenin adeta yıkıldığını anlatan baba Yazıcı, bu süreçte tek umutlarının ‘İlik nakli’ olduğunu anlattı… Bunun için her yolu denediklerini belirten baba, ailenin sabırla beklemekten başka çaresi bulunmadığını ifade etti.

Halka açık çağrı yapan baba Mustafa Yazıcı, herkesi duyarlı olmaya ve tükürük vermeye davet etti.

Oğlunun bu sayede hayata tutunmasının mümkün olacağını gözleri dolu dolu anlatan baba, “Ümitliyiz, oğlum için de bir gün doğacak. Tek ricamız insanların duyarlı olması...” dedi.

KİMLER VERİCİ OLABİLİR?: 18-45 yaş arası

KKTC Kimlik kartına sahip

Daha önce örnek vermemiş olmak

Sağlıklı birey olmak

İletişim: 2270616

En büyük destekçisi ve morali 10 yaşındaki abisi…

Tuğsan’ın durumuyla ilgili bilgi veren Mustafa Yazıcı, hastalığın nüksetmesiyle apar topar Türkiye’ye sevk edildiklerini fakat Tuğsan’ın orada adeta hayattan koptuğunu, psikolojisinin kötüye gittiğini ve bu yüzden bir ay içerisinde adaya geri döndüklerini belirtti.

Ankara’da yaşadıklarını dile getiren baba, “Tekrarladığını bir ay önce öğrendik. Ankara’ya sevk edildik. İlik nakli şart denildi. Ama ilik bulunsun diye beklerken orada tedavi olamadık, çocuk orayı yadırgadı, ailesinden uzaktaydı, yapamadık ve geri geldik. Orada bir ay kaldık, Tuğsan, 1 haftada sadece su içti, yemek yemedi, kortizon aldığı halde hiç iyileşme olmadı, buraya tam bir ayda geri geldik, Tuğsan üç kilo vermişti. Orada kalmak istemedi, tepki gösterdi. Geri geldik, tedaviye Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda devam ediyoruz, şu an yeniden kemoterapi alıyor, uygun ilik bulunmasını bekliyoruz…

Tuğsan’ın buradaki en büyük destekçisi moral deposu on yaşındaki abisi. Abisiyle, burada ailemizle çok mutlu o yüzden Ankara’da kalmak istemedi.” dedi.

“Tek ricamız duyarlı olunması...”

Yazıcı, devam eden zorlu tedavi sürecini şöyle anlattı: “Hastalık nüksedince yıkıldık, çok moralimiz bozuldu. Hem bizim hem de çevremizde diğer tedavi görenlerin de… Yeniden başlamış gibi kemoterapiye başladık, burada yine devam ediyoruz, bizim için donör bulunması en acili, hayati önemi olan ilik bulunmadı. İnsanlardan tek istediğimiz gidip örnek versinler. Herkes kendi bölgesinde gidip örnek verebilir. Eskisi gibi acılı bir işlem değil, sadece bir tükürük yeter. Tekrarlaması bizi darmadağın etti. İlkinde ne olduğunu da bilmiyorduk. İnsana bilmediği bir şeyden korkmaz, bilinçli olmak çok zor. İlik naklinin şart olması çok zor… İnşallah bizim için de bir gün doğacak... Çevrede çok güzel örnekler var, bizimle paylaşıyorlar, duyuyoruz, ümitleniyoruz. Ümitliyiz, oğlum için de bir gün doğacak. Tek ricamız duyarlı olunması... Her an herkesin başına gelebilir, herkes duyarlı olsun. 40 yaşındayım bugüne dek hiç böyle bir şey duymadım bile, bu yaşta oğlumun başına gelince öğrendim, gidip örnek vermediğime çok pişman oldum.”

“Bir ünite kan verir gibi 1 saat yatıp çıkıp günlük hayatında devam edecek, ne ağrı ne sızı, ne acı…”

Tükürük vererek hayat kurtarılabilineceğine dikkat çeken baba Mustafa Yazıcı, bu işlemlerin acısız, ağrısız, zahmetsiz uygulamalar olduğuna dikkat çekerek, herkesin buna zaman ayırması, duyarlı olması için çağrıda bulundu.

Yazıcı konuya ilişki şu ifadeleri kullandı:

“Verici önce sadece tükürük verecek, ardından eğer uygun ilik kendisindeyse sadece bir saatte bir kişiyi hayata bağlayacak, hepsi bu…

Bir ünite kan verir gibi 1 saat yatıp çıkıp günlük hayatında devam edecek, ne ağrı ne sızı, ne acı…

Bana bir şey olmaz demeyin, kendiniz için, çevreniz için de duyarlı olun... Devlet de daha duyarlı olmalı, televizyonlarda daha çok kamu spotu dönse, bilinç yayılsa, belki katılım artar... Bu bağlamda hem vatandaşlara hem devlete, herkese çağrıda bulunuyoruz. Toplu bir kalabalık şirket de bunu yapabilir. Örneğin bir firma veya kalabalık bir şirket, kendi iş yerinde birlik olsa, toplu bağış yapıyoruz deseler ve gidip onlardan tükürük alsak ne kadar mutlu oluruz anlatamam…

Bu tarz girişimler oldu, köyümüzde toplanıldı, birçok kişi katıldı. Belediye başkanları ile randevu alıp bölgelerden de toplu vericiler bulmaya çalışıyoruz sürekli çabalıyoruz. Biz, ailemiz, doktorlarımız, vakfımız, sürekli çalışıyoruz.

Dünya ilik bankasından sonuç bekliyoruz ama henüz net cevap alamadık, bakılıyor…”

BAŞVURU YERLERİ:

Verici olmak isteyen kişilerin 2270616 ve 2270617 numaralı telefondan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na ulaşabileceği belirtilirken, bölgelerdeki detaylı adresler ise şöyle:

Mağusa ve İskele’de Mağusa Tıp Merkezi,

Lefkoşa’da Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı,

Girne’de Medical Port Tunççevik Hastanesi

Diğer Bölgeler için: 2270616 ve 2270617 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

KİMLER VERİCİ OLABİLİR?

(VERİCİ KRİTERLERİ):