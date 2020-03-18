Düğün gecesi silahla magandalık yapan S.Ş.’nin ardından şiddet tehdidi suçu ile ilgili olarak bu sefer de annesi G.Ş. tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, huzurunuzda bulunan zanlı G.Ş., Şiddet Kullanma Tehdidi suçundan methaldar olduğunu belirtti. Kırcalılar, 11 Mart 2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da Şehit Sabahattin Kundak Sokak üzerinde G.Ş.’ye ait ikametgahın içerisinde oğlu Serdar Şengül’ün zanlı pozisyonunda olan ve Yürütülen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Korkutmak Maksatı ile Silah Taşıma ve Şiddet Kullanma Tehdidi ile ilgili yapılan soruşturmada çağırdığı zanlı S.Ş.’nin silahı temin ettiği Y.K.'ye “Sakın sen bu işin içine girmeyeceksin. Oğlum ceza alırsa hepinizi yakarım” demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Kırcalılar, zanlının 17.03.2020 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, KKTC uyruklu olan zanlının davasında görüşülünceye değin mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.