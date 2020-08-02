"Öğle sıcaklarında çalıştırma yasağı getirilsin"

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel, yaptığı açıklamayla Ağustos sıcaklarına dikkat çekerek iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekti. Yüksel, hükümetin açık havada çalışan kişilerle ilgili saat 11:00 ile 16:00 arası ‘çalıştırma yasağı’ getirilmesini talep etti.

Başkan Yüksel, aşırı sıcakların geldiğini, işyeri ve depo yangınları, orman ve kuru ot yangınları, ayrıca inşaatlarda iş kazalarının da artış göstermeye başladığını söyledi.

Art arda yaşanan yangınlar ve iş kazaları, yüksekten düşmelerin ülkede iş güvenliğinin sağlanamadığını gösterdiğini ifade etti.

Açık havada çalışanların risk altında olduğunu, ciddi sağlık problemleri yaşadıklarını ve sorunların ölümle neticelendiğini vurgulayan Yüksel, tüm toplumu, özelde ise işyeri sahipleri ile çalışanları içinde bulunduğumuz bu aşırı sıcak mevsimde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaya ve muhakkak tedbir almaya çağırdı.

Alınan önlemler ve planlar can kurtarıcı olabilir…

Yüksel şunları kaydetti: “OSHA’nın (Occupational Safety & Health Administration) açık havada sıcakta çalışanlar için tavsiye ettiği 5 anahtar önleme tedbiri şu şekildedir: Susadığınızı hissetmeseniz dahi her 15 dakikada bir su için. Serinlemek için gölge alanlarda dinlenin. Açık renkli kıyafetler giyin ve şapka kullanın. Sıcaklıkla ilgili hastalık belirtilerini öğrenin ve acil durumlarda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi edinin. İş arkadaşlarınıza göz kulak olun.”

Risk düzeyleri ve koruyucu önlemler

“Açık havada çalışanlarda her risk seviyesi için sıcaklıkla ilgili hastalıklardan korunmaya yardımcı olabilecek kritik koruyucu tedbirler şöyledir;

İşverenler çalışanlarına güvenli çalışma alanları sağlamakla yükümlüdürler. Bu durumda aşırı sıcaktan korunmuş işyerleri sağlamak, çalışanlara yeterli içme suyu, gölgeli dinlenme alanları ve dinlenme olanakları sağlamak işverenlerin görevi ve sorumluluğudur. Hatta işveren çalışanları sıcaklıkla ilgili hastalıklar ve korunma yolları hakkında bilgilendirmek ve onlara gerekli eğitimleri sağlamak zorundadır. Açık havada çalışanlar için sıcaklıktan koruma önlemleri alınırken iş yüklerine göre önleme seviyeleri arttırılmalıdır. Ağır işlerde çalışanlar, işe yeni başlayanlar ve sıcaklık toleransı düşük çalışanlar için daha sıklıkla dinlenme araları sağlanmalıdır. İşverenlerin açık havada sıcakta çalışmadan korunma ile ilgili tedbirleri, eğitimleri yeterli kapsamda olmalı ve acil durumlarda ne yapılması gerektiği ile ilgili planları içermelidir. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı bugünlerde hükümete çağrımız, radyasyonun en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında açık havada çalışanlar için “çalıştırma yasağı” getirmesini ve olası iş kazalarına davetiye çıkarmamasıdır.”