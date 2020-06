Oğlak Burcu Erkeği Olumlu ve Olumsuz Genel Özellikleri

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Oğlak Burcu Erkeği özellik olarak, neredeyse oğlak kadını ile aynı genel özellikleri taşımaktadırlar. Birkaç farklı husus olsa bile, oldukça benzer ve yakın özelliklere sahiptirler.

Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri arasında aşk oldukça önemli bir yer teşkil eder. Aşk esnasında güvene oldukça önem verir. Genel özellik olarak oğlak burcu erkekler yakışıklı erkeklerdir. Koruyucu yapılara sahiptirler.

Oğlak burcu erkeğinin şanslı günü cumartesidir. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Uğurlu rakamı ise 8'dir. Olumsuz özellikleri arasında ise; gelecek kaygılarını fazla taşıdıkları için, sık sık depresyona giren tiplerdir. Kuruntuları oldukça fazladır.

Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir?

Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlar hem olumlu, hem de olumsuz şeklindedir.

Olumlu özelliklerini şu şekilde sayabiliriz.

Şık giyinmeyi severler ve kadınlar tarafından beğenilen erkek tipleridir.

Neşelidirler ve beraber olduğu ortama huzur verirler.

Karşısındaki hayal kırıklığına uğratmayan erkek tipleridir.

Kendilerine öz güvenleri oldukça fazladır. Bu sayede çoğu kadını elde ederler.

Diğer olumlu özellikleri arasında ise, güçlü karaktere sahip erkek tipidir.

Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri her zaman olumlu olmamaktadır.

Olumsuz özellikleri ise şu şekildedir.

Başkaları hakkında karar almayı severler. Bu durum ise, başkaları tarafından sevilmez.

Eğer başkası adına bir karar alıyorsa, bu karardan sorgulanmak istemezler. Bu iyi bir özelliği değildir.

İnatçı erkek tipleridir. Çok fazla inatçı erkeklerden kadınlar hoşlanmazlar. Bu yüzden kadınların gözünde bu özelliği handikaptır.

Eğer oğlak erkek bir karar alıyorsa ve karşısındaki kadın ona karşı gelerek, karar almasını istemiyorsa, tartışmaya hazır bir ortam ortaya çıkmaktadır.

Oğlak Burcu Erkeği Aşk Hayatı Nasıldır?

Oğlak Burcu Erkeği bir ilişkiye başladığı zaman, karşı taraftaki kadın tarafından duymuş oldukları güvenin, boşa çıkmasını sevmezler. Eğer oğlak burcu erkeği duygularını karşı tarafa belli etmesi gerekecekse, onu çok sevmesi gerekir. Aksi halde duygularını ön plana çıkarmazlar.

İlişki hususunda biraz çekingendir. Bu nedenden dolayı ise, ilişkileri kısa süreli olmaktadır. Eğer çekingenliğini yenerek, hoşlandığı kıza açılırsa ilişkileri uzun sürer ve o kadına karşı bir bağlılık oluşur. Oğlak burcu erkeği aşk konusunda çok fazla becerikli olmayan tiplerdir.

Bir kadının elde etmek için, peşinden koşmayı sevmeyen oğlak burcu erkeği, buluşacağı randevulara saatinde pek gelmezler. Beraber olduğu bir kadın ile randevulaştıysa ve buluşacaksa, o randevuya geç kalmayı adet haline getiren tiplerdir. Bu vurdum duymaz halleri, bir bayan olarak sizleri sevmediği anlamına gelmemektedir.

Oğlak burcu erkeği ile burç uyumuna bakmak için kendi burcunuzu öğrenmeniz gerekmektir. İsterseniz burç bulma ve yıldız haritası çıkarma aracını kullanarak burçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Oğlak Burcu Erkeğinin Evliliğe Bakış Açısı Nasıldır?

Oğlak burcu erkeği çok fazla romantik ve sıcakkanlı olmayan özelliklere sahiptirler. Oğlak erkeğinin partnerinin kendisiyle evlenmek istemesi, oğlak burcu erkeğinde erken evlenmeye sıcak bakmayan tiplerdir.

Oğlak burcu erkeği, eğer beraber olduğu kadına sonuna kadar güveniyorsa, ve karakter olarak ise kendisine uygun görüyorsa, o zaman evliliğe sıcak bakarlar. Bu sefer doğru kadını bulduğunu düşünerek, evlilik için kendileri adım atarlar.

Oğlak Burcu Erkeğinin Hoşlandığı Kadın Nasıldır?

Oğlak Burcu Erkeği, sabırlı olan kadınlar ve güvenilir olanlar, oğlak erkeğinin hoşlandığı kadın tipleridir. Tehlikeli aşk oyunlarını seven kadın tiplerinden hoşlanmazlar. Partnerinin yeri geldiği zaman, sözünü dinlemesini isterler.

Dürüst olan kadınlar her zaman oğlak burcu erkeğinin ilgisini çekmiştir. Süslü ve bakımına özen gösteren kadınlar, her zaman oğlak erkeğinin dikkatini çekmektedir. Makyaj yapmayı ve bakımlı olmayı seven kadınlardan hoşlanırlar.

Oğlak Burcu Erkeği Cinsellik İlişkileri

Oğlak Burcu Erkeği, cinsellikte tutkuyu seven tiplerdir. Tabi çok fazla tutkulu olması, çok fazla kadınla beraber olacağı anlamını taşımıyor. Partnerine karşı sadıktırlar. Partneriyle beraber cinsellik yaşamak için, onun peşinden koşmazlar.

Fakat partnerinin isteğine karşı, kendisi de son derece isteklidirler. Tip olarak etkileyici bir görüntüye sahip olan oğlak burcu erkekleri, kadınların cinsel dürtülerini harekete geçirecek özelliğe sahiptir.