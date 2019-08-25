Türkiye'de Emine Bulut cinayetiyle ilgili kadınlar sokaklara döküldü, olay protesto edildi...

Türkiye'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesi kadın cinayetlerine yönelik ülke çapında öfkeye neden olurken, farklı şehirlerde binlerce kadın sokağa döküldü. Protesto eylemlerinin artarak devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Kırıkkale ilinde 38 yaşındaki Emine Bulut'un ayrıldığı eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesi kadın cinayetlerine yönelik öfkeyi artırırken, olay farklı şehirlerde protesto edildi. Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen protesto eylemlerinde ortak basın açıklaması metni okundu.

Cuma günü Ankara'da Kuğulu Park'ta bir araya gelen kadınlar, Emine Bulut için oturma eylemi yaparak, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti. Eylemci kadınlar "Ölmek istemiyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

Topluluk adına konuşma yapan Ankara Kadın Platformu üyesi Şeyda Özcan, "Öfkeliyiz, kızgınız ve üzgünüz. Dünyanın en normal şeylerinden biri olan boşanmak, bu ülkede aile üzerinden inşa edilen politikalar nedeniyle adeta suçmuş gibi konuşuluyor" dedi.

Diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi yine susmayacaklarını belirten Özcan, "Emine'nin 'ölmek istemiyorum' diyen çığlıkları kulaklarımızda" diye konuştu.

Bir süre oturma eylemi yapan grup "Emine Bulut isyanımızdır", "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları attı.

İstanbul'da da Avcılar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta protesto eylemleri düzenlendi. Prostesto eylemlerinde, "Boşanmayı değil cinayeti engelle," "Ölmek İstemiyorum" yazılı dövizler pankartlar taşındı.





Eskişehir'de protesto

Eskişehir'de toplanan kadınlar da cinayeti pankart ve sloganlarla protesto etti. "Katledilen kadınlar isyanımızdır", "İstanbul sözleşmesi uygulansın", "Ölmek değil yaşamak istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan grup, kadın cinayetleri hakkında verilen yargı kararlarına tepki gösterdi.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu Başkanı Pınar Arpacı, Emine Bulut'un herkesin gözleri önünde öldüğünü belirterek, "Son sözü 'ölmek istemiyorum’ oldu. Bugün burada Eskişehir'de yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa ve öfkeden ağlamamak için kendimizi zor tutuyorsak bu artık sadece bir basın açıklaması değildir. Bu yan yana geliş bir öfke çığlığı olacak ve Emine Bulut'u öldüren düzen artık yerle bir olacaktır" dedi.

Sadece Temmuz ayında 31 kadının öldürüldüğünü anlatan Arpacı, "Yani her gün bir kadın erkekler tarafından öldürüldü. Biz bu satırları yazarken Konya'da Tuba Erkol'un 9 yaşındaki kızı ise ‘annemsiz uyuyamam ki, onsuz nasıl yatarım?' diyordu. Tıpkı Emine Bulut'un küçük kızının ‘anne ölme' dediği gibi” diye konuştu.







Kocaeli'de "yalnız yürümeyeceksin" sloganları

Tepkilerin protesto eylemine dönüştüğü bir başka şehir Kocaeli oldu. İzmit'te Belediye İş Hanı’nın önünde Kocaeli Kadın Platformu'nun düzenlediği eylemde toplanan kalabalık, Emine Bulut cinayetiyle ilgili tepkilerini gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz , Türkiye'de kadınların sistematik bir şekilde erkekler tarfından öldürüldüğünü belirtti.



Açıklamanın ardından kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Ölmek İstemiyoruz", "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" şeklinde sloganlar attı.

Antalya'da protesto

Antalya'daki eylemde ise 2018'de 440 kadın cinayeti işlendiğine dikkat çekildi. Basın açıklamasında "Son yıllarda kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri eğitimli, eğitimsiz, köylü, kentli, genç, yaşlı kadın demeden sistematik bir şekilde artmaktadır" denildi. Eylemci grup "kadınların öldürülmediği,çocukların güldüğü bir Türkiye çağrısı" yaptı.

İzmir, Mersin, Trabzon, Giresun ve Adana'da kadın cinayetlerini protesto eylemleri düzenlendi.Emine Bulut cinayetine yönelik ülke çapında protestoların Cumartesi günü de artarak devam etmesi bekleniyor.

İddiname: Canavarca hisle öldürmek



Emine Bulut'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada iddianame hazırlayan savcılık, şüpheli Fedai Varan'ın "Canavarca Hisle Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkemeye gönderilen iddianame dosyası kabul edildi. Fedai Varan, yakalanak tutuklanmış ve cezaevine konmuştu.

38 yaşındaki Emine Bulut 18 Ağustos'da 2013 yılında boşandığı eski eşi tarafından bir kafede boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bulut'un kanlar içerisinde can çekiştiği esnada sarf ettiği "Ölmek istemiyorum" sözleri ve 10 yaşındaki kızının "Anne ölme" diye feryat etmesi, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından görüntülenmişti. Şiddet içeren görüntünün sosyal medyada yayılması tartışma yarattı. Görüntüleri çektiği belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Bulut'un otopsisi sırasında çekildiği iddia edilen bir görüntünün de sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi. Bununla ilgli açıklama yapan savcılık, "Emine Bulut'un otopsisine ait olduğu iddia edilen bir takım görüntülerin paylaşıldığı görülmüş olup, söz konusu görüntülerin, maktülenin 112 acil müdahale ekibi tarafından kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahale sırasında veya tedavi sonrasına ait gizlice çekildiği anlaşılmıştır" ifadesine yer verdi. Savcılık "maksatlı paylaşımlar yapılarak soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğini" belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Biz, üzerimize düşen ne varsa, şimdiye kadar önümüze getirilen ne konu varsa, bu konuları hassasiyetle yerine getirdik. Bundan sonra da, her türlü üstümüze düşen vazifeyi yerine getirmeye hazırız. Bu büyük bir toplumsal yaradır " dedi.

"Milletçe üzüntü yaşıyoruz" diyen Çelik, "Bir annenin, çocuğunun gözleri önünde hayatını kaybetmesi çok büyük bir üzüntü kaynağı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konudaki hassasiyetlerinin altını çizdiler. Siyaset kurumunun müdahil olacağı konular hususunda, derhal Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Evladımız, yetkililerin, psikologların gözetiminde tanıdıklarının yanındadır. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Bu katliamı gerçekleştiren şahsın, en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir" dedi.

Futbolcular sahaya siyah pankartla çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emine Bulut cinayetine dikkat çekilmesi amacıyla bu haftasonu oynanacak olan futbol karşılaşmalarının 1 dakika geç başlatılması kararı aldı. Söz konusu eylem Cuma akşamı oynanan Beşiktaş-Göztepe maçında başlatılırken, futbolcular da sahaya siyah pankartla çıktı.