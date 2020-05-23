Öfkeliyim, çok öfkeliyim.

Tepebaşı Kalkanlı arasında 5 bin hektar ormanlık alan yandığı için öfkeliyim. 78 bin hektarın 5 bini...

Sekiz tane, bir asırdır hayatta olan zeytin ağacını korumaktan aciz yöneticiler tarafından yönetildiğim için öfkeliyim.

Kültürel miras olduğu için Avrupa Birliği’nin sulama boruları döşediği, koruma altına aldığı mirasımızı korumak konusunda Devletimin kılı kıpırdamadığı için öfkeliyim.

Avrupa Birliği ülkelerindeki milli park statüsü Natura 2000 projesini alana kadar canımız çıktı. Bu proje altında kurulan Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar tüm ormanları 24 saat gözetleyen kamera sisteminin 8 yıldır kullanım dışı olduğunu öğrendiğim için öfkeliyim.

Avrupa Birliği Kıbrıslı Rumlara 800 Milyon, bize 5 Milyon yardım yaptı diye, yalan yanlış, bilmeden anlamadan şikâyet etmeyi bildiğimiz, bize yapılan yardımın değerini ise hiç bilmediğimiz için öfkeliyim.

Devletin malı deniz, yemeyen domuz mantığını her fırsatta her yere taşıdığımız için öfkeliyim.

Ucu bucağı olmayan umursamazlığımız, kayıtsızlığımız, plansızlığımızdan dolayı öfkeliyim.

Ciğerlerimizi korumak için ekipman alacak, bakım yapacak, mouse kullanacak eleman istihdam edecek kadar aklımız olmadığı için öfkeliyim.

Yaşamını yitiren ağaçlar, doğada yaşayan binlerce canlı varken, neyse ki can kaybı yok diye açıklamalar yapan yöneticilerim olduğu için öfkeliyim.

“Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü”ne uygun olarak her yıl 1 Nisan itibarıyla göreve başlaması gereken Orman Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri sivil toplumun tüm uyarılarına rağmen hazırlanmadığı için öfkeliyim.

Yol kenarındaki otlar temizlenmediği için de.

Ekonomik Kalkınma, Turizm diye diye ülkemin tüm doğasını sömürürken, geri dönüşümün adını dahi bilmediğimiz için, iklim krizi konusunda tüm Dünya’da bağır çağır eylemler yapılırken bizim kulaklarımız kapalı, gözlerimiz görmez, dudaklarımız mühürlü olduğu için öfkeliyim.

Hiçbir felaketten öğrenmediğimiz için, hiçbir önlem almayı beceremediğimiz için öfkeliyim.

Bir de bunların üzerine, sorumsuzluklarını kabul edeceklerine felaketin sorumluları zekâm ile dalga geçiyorlar.

Çok öfkeliyim…

Daha iyisini hak ediyor muyuz?

Emin değilim doğrusu, hak etseydik ısrarla bu kafadaki yöneticileri seçmezdik herhalde.