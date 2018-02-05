Offor kalitesini konuşturdu:1-2
K-Pet Süper Lig 17’nci haftasında Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i konuk etti.
K-Pet Süper Lig 17’nci haftasında Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i konuk etti. Cihangir, geriye düştüğü karşılaşmada 2’nci devrede yabancı golcüsü Offor’un bulduğu gollerle 2-1 galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi Mağusa Türk Gücü karşılaşmanın 38’inci dakikasında Arif Uysal’ın golüyle öne geçti ve ilk devrede takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı. Karşılaşmanın 2’nci devresine hızlı başlayan Cihangir, golcüsü Offor’un 53 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-1 önde tamamladı. Cihangir bu galibiyetle puanını 22’ye yükseltirken, Mağusa Türk Gücü 20 puanla haftayı tamamladı.
STAT: Canbulat Stadı
HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Ali Orçan**, Ömer Doğru**
MAĞUSA TG
Türkkan Delideniz**
Erdoğ Barkınay*
Yasin Kurt**
Yusuf Beyazi*
Sami Ergazi*
Adil Uçar*
(Dk.89 Hakan)
Arif Uysal**
Yakubu Malik*
Rasheed Omokofi*
(Dk.64 Emre Özsin)*
Dinopeter Jude*
Halil Turan*
(Dk.75 Nevzat)*
TD: Ali Oraloğlu
CİHANGİR
Raif Pehlivan**
Erol Aksunlar**
Ertan Bulut**
(Dk.73 Çağlar)**
Nurettin Gecekuşu***
Salih Say**
Mikail Sivri**
Ozotite Smart
(Dk.12 Musa Şanlıer)**
Quıncy Osei**
Chinonso Offor***
Doğan Işıker**
(Dk.80 Ali Öztürk)**
Fırat Ersalan***
TD: Toygar Davulcu
GOL: Dk.38 Arif Uysal(MTG),Dk.50 ve Dk.53 Offor(Cihangir)
Fotoğraf: Kanı ALDAĞ