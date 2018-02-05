Offor kalitesini konuşturdu:1-2

K-Pet Süper Lig 17’nci haftasında Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i konuk etti. Cihangir, geriye düştüğü karşılaşmada 2’nci devrede yabancı golcüsü Offor’un bulduğu gollerle 2-1 galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi Mağusa Türk Gücü karşılaşmanın 38’inci dakikasında Arif Uysal’ın golüyle öne geçti ve ilk devrede takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı. Karşılaşmanın 2’nci devresine hızlı başlayan Cihangir, golcüsü Offor’un 53 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-1 önde tamamladı. Cihangir bu galibiyetle puanını 22’ye yükseltirken, Mağusa Türk Gücü 20 puanla haftayı tamamladı.

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Ali Orçan**, Ömer Doğru**

MAĞUSA TG

Türkkan Delideniz**

Erdoğ Barkınay*

Yasin Kurt**

Yusuf Beyazi*

Sami Ergazi*

Adil Uçar*

(Dk.89 Hakan)

Arif Uysal**

Yakubu Malik*

Rasheed Omokofi*

(Dk.64 Emre Özsin)*

Dinopeter Jude*

Halil Turan*

(Dk.75 Nevzat)*

TD: Ali Oraloğlu

CİHANGİR

Raif Pehlivan**

Erol Aksunlar**

Ertan Bulut**

(Dk.73 Çağlar)**

Nurettin Gecekuşu***

Salih Say**

Mikail Sivri**

Ozotite Smart

(Dk.12 Musa Şanlıer)**

Quıncy Osei**

Chinonso Offor***

Doğan Işıker**

(Dk.80 Ali Öztürk)**

Fırat Ersalan***

TD: Toygar Davulcu

GOL: Dk.38 Arif Uysal(MTG),Dk.50 ve Dk.53 Offor(Cihangir)