‘OFF-LİNE  Eğitim’

2020-2021 eğitim öğretim yılının bugün uzaktan, ‘online’ başlaması planlanan eğitimi, tam olarak başlayamadı.

Bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle, bugün çalması planlanan ders zili ‘internete takıldı’.

Yüzlerce veli sosyal medya hesaplarından internetin çöktüğünü yazdı isyan etti. Özellikle Girne Bölgesi’ndeki internet hatlarında sıkıntı yaşandığı öğrenilirken, veliler bakanlığa ulaşamamaktan da dert yandı.

Kablolar koptu, internet gitti

Telekomünikasyon Dairesi Lefkoşa-Girne yolundaki altyapı kazı çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne'de internet hizmetinde kesinti yaşandığını duyurdu. Duyuruda, Telekomünikasyon Dairesi ekiplerinin, internet hizmetinin kısa sürede yeniden tesis edilmesi için acil olarak duruma müdahale ettiği de belirtildi.

Eğitim öğretim yılına ara verilen Mart ayından itibaren, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kullanıma koyduğu egitim.mebnet.net adresinden, öğrenciler kendi okul ve sınıfının derslerine, etkinliklerine, sınavlarına, duyuru ve ödevlerine ulaşabilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okula dönüş sürecini ise fiziksel mesafeyi sağlayacak “Dönüşümlü Öğretim” modeli olarak planlayarak, öğrencilerin ödev, proje ve uzaktan eğitim materyalleri ile desteklenmesinin sağlanacağını açıklamıştı.

Bu süreç içerisinde okullarda oluşturulan pandemi kurulları ile tüm hijyen koşullarının sağlanması için gerekli önlemler alınırken, yüz yüze eğitimin ise 14 Eylül Pazartesi başlaması planlandı.