Odun sobası YAKTI!

Lefkoşa'da Dumlupınar bölgesinde Dere Yolu Sokak üzerinde bulunan 14 numaralı evde yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; evde ikamet eden Ahmet Aktaş odun sobasını benzin dökerek yakmaya çalıştığı sırada alevin parlaması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu ikametgahın oturma odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar gördü. Evin tüm odaları da çıkan isten dolayı zarara uğradı. Olay sonrasında Ahmet Aktaş sol elinden yanarak hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLAR DİDEM MENTEŞ