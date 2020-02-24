Odun keserken yaralandı

Değirmenlik’te dün sabah 10.30 sıralarında Mahir Dereci (E-53) kendisine ait ağıl önünde ağaç kesme makinesi ile odun kestiği sırada, makinenin hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol diz kapağı ile kasık kısmından yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Dereci, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.