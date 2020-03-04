Ödüllerle dolu sanat yaşamıyla Taylor Alison Swift

Ersin Kaşif

Sayfamızın bu haftaki ünlüsü Amerika kıtasından. Taylor Alison Swift 13 Aralık 1989 doğumlu Amerikalı şarkıcı-söz yazarıdır. 14 yaşındayken Swift, Sony / ATV Müzik yayınevinin en genç sanatçısı oldu ve 15 yaşında ilk plak anlaşmasını imzaladı. 2006 yılındaki ilk albümü, 2000'lerin ABD'deki en uzun grafik albümü olmuştu. Üçüncü single'ı ‘Our Song’, onu Billboard Hot Country Songs tablosunda tek başına bir şarkı yazıp söyleyen en genç kişi yapmıştı. Swift'in ikinci albümü Korkusuz 2008 yılında piyasaya sürüldü. ‘Love Story’ ve ‘You Belong with Me’ şarkılarının pop crossover başarısı ile birlikte, ABD'nin 2009'un en çok satan albümü oldu ve ABD'de elmas sertifikası aldı. Albüm dört Grammy Ödülü kazandı ve Swift Yılın En Genç Albümü ödülünü kazandı.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Swift, iki Grammy Ödülü kazanan ve ABD'de ilk haftada satılan bir milyondan fazla kopyayla ilk çıkışını yaptığı 2010 albümü Speak Now'ın tek yazarı oldu. Dördüncü albümü Red (2012) ilk Billboard Hot 100 bir numaralı single'ını ‘Asla Asla Geri Dönmeyiz’i çıkardı. Beşinci albümü ve ilk pop-up projesi 1989 (2014) için Yılın Albümü de dahil olmak üzere üç Grammy Ödülü kazandı. Altıncı albümü, İtibar(2017), ABD’de dört milyon satmıştı. Yedinci albümü Lover (2019) ile Billboard 200'de art arda altın albüm kazanan ikinci kadın olmuştu.

50 Milyonda fazla Satış Yapan Albüm

ABD'de 50 milyondan fazla albüm satan Swift, dünyanın en çok satan müzik sanatçılarından ve 2010'ların en çok kazanan kadın müzisyenlerinden biridir. 10 Grammy Ödülü, bir Brit Ödülü, bir Emmy Ödülü, altı Guinness dünya rekoru vardır. Amerikan Müzik Ödülleri'nde de 29 ödül ve Billboard Müzik Ödüllerinde de 23 ödülü vardır. Tüm zamanların en iyi 100 şarkı yazarları listesine girmiştir. Swift, ABD'de 50 milyondan fazla albüm sattı ve dünya çapında en yüksek dijital satışlara sahip ilk beş müzik sanatçısından biridir. Swift'in stüdyo albümleri Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red ve 1989 ABD'de dört milyondan fazla sattı. ABD'de toplam 120 milyon ile en çok satan üçüncü dijital single sanatçısıdır. 2011'den 2018'e kadar, 45 milyon dolar kazanç ile Forbes Müzikte En Çok Kazanan Kadınlar listesinde ilk üçte yer aldı. Ne dersiniz? Taylor Alison Swift’i Takip etmeye değer değil mi?