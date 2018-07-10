Ödüller sahiplerini buluyor
KTSYD Fotoğraf Yarışması ödül töreni Perşembe akşamı yapılacak
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Fotoğraf Yarışması ödül töreni 12 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleştirilecek.
Eziç Sponsorluğunda gerçekleşecek KTSYD Fotoğraf yarışmasında KTSYD üyelerinden ilk üçe girecek olanlara ödüller verilirken, KTSYD Mansiyon ödülü ve dıştan katılım gösteren fotoğraflardan seçilecek Eziç Özel Ödülü de gecede sahiplerine ulaşacak.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Fikret Ünlü Havuz başında yer alacak ödül töreni saat 20.00’de başlayacak.
Ödül alacak fotoğralar, Perşembe akşamı gerçekleşecek gecede açıklanacak, yarışmaya başvuru yapılan fotoğralardan seçilenler de gecede sergilenecek.
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Etiketler : Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, fotoğraf yarışma
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