Ödüller sahiplerini buldu

Yenidüzen Gazetesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve 22’nci kez organize edilen Yılın Spor Ödülleri’nde birinciler belirlendi. Dün akşam Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde The Paradise Park’ta yapılan ödül töreni büyük ilgi gördü. Gecede beş kategoride en fazla oy alarak birinci olan isimler açıklandı. Mayıs ayından Temmuz ayı ortasına kadar kupon ve SMS oylaması sonucunda Yılın Genç Yeteneği yüzme branşında Özgül Çetin, Yılın Hakemi basketbol branşında Nusret Sırdar, Yılın Antrenörü basketboldan Halit Kıryağdı, Yılın Yöneticisi motor sporlarından Burçin Aliusta ve Yılın Sporcusu voleyboldan Merve Çelebi oldu.