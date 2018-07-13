Ödüller sahiplerini buldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kıbrıs’ta Spor konulu Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Eziç ana sponsorluğunda KTSYD Fikret Ünlü Havuz Başında gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren fotoğraflara ödülleri takdim edildi. Geceye ana sponsor olarak katkı yapan Eziç adına Sıla Eziç’e ve yarışmada jüri olarak görev yapan KKTC fotoğraf sanatçısı Hasan Bağlar, TSYD üyesi Bahri Havadır ve EAK üyesi Pambos Savvides’e de katkılarından dolayı KTSYD Başkanı Çelen Oben tarafından plaketleri takdim edildi.