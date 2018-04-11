Ödüller sahiplerini buldu

İktisatbank tarafından düzenlenen Cep Telefonu Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti.

İktisatbank Genel Müdürlük binasında gerçekleşen ödül töreninde, sosyal medyada oylamaya açılan 20 fotoğraftan en çok oy alan ilk sekiz katılımcıya ödülleri İktisatbank Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Balıkcı tarafından takdim edildi.

Birinciye Macbook Air, ikinciye iPad Pro, üçüncüye iPad vesonraki ilk 5'e ise 500'er TL'lik ödülün takdim edildiği törende bir konuşma yapan Tayfun Balıkcı; amaçlarının her yıl geleneksel hale getirilen fotoğraf yarışmasının, bu kez daha çok kitleye ulaşacak şekilde düzenlenmesi olduğunu, katılımcı sayısına ve sosyal medyadaki beğeni oranlarına bakıldığına bunu başardıklarını vurguladı.

Balıkcı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, önümüzdeki yıllarda buna benzer faaliyetlerin devam edeceğini da söyledi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.