Ödüller açıklanıyor

Eski gazetecilerden, işadamı ve Kıbrıs Türk fotoğrafçılığında ilk isimlerden olan Öztan Özatay ölümünün onuncu yıl dönümünde gelenekselleşen fotoğraf yarışmasıyla anılıyor.

Uluslararası katılımın da olduğu yarışmanın ödülleri saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu Lefkoşa’da açıklanacak. Yarışma organizatörü Buket Özatay tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Jüri üyeleri Türkiye’den Fotoğraf Sanatçıları Cihan Karaca EFIAP/p, GPU CR4, GPU VIP5 ve Prof. Dr. Kazım Çapacı, Kıbrıs’tan ise fotoğraf sanatçısı Veli Kaymaklılı’nın fotoğraf söyleşisi ve fotoğraf sunumu yer alacak. Söyleşi esnasında katılımcılar ve fotoğraf severler juri üyelerine yarışma değerlendirmeleri ve fotoğraf sanatı ile ilgili her türlü soruyu yöneltme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca jüri üyelerinin fotoğraf sunumları olacaktır. Fotoğraf söyleşisi ve sunumlara yarışmaya katılan fotoğrafçılar ve tüm fotoğraf severler davetlidir.

Öztan Özatay’ın anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere profesyonel fotoğraf makineleri ve para ödülleri de verilecek. Sergileme alanlara katılımcı belgesi verilecektir ve bu eserlerden sergi kataloğu basılacaktır. Serbest Renkli Kategori’de

ÖZTAN ÖZATAY Başarı Ödülü Nikon D560018-55 profesyonel fotoğraf makinesi, MC VITIE’s Özel Ödülü 2,000TL, (Atakom Ltd. Sponsorluğunda), KEMAL SARAÇOĞLU Özel Ödülü 1,500 TL, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya

Serbest Siyah Beyaz Kategori’de DENKTAŞ VAKFI Başarı Ödülü 2,500TL, Türkiye İŞ BANKASI Özel Ödülü 1,500 TL, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya Doğa Kategorisi’nde ÖZTAN ÖZATAY Başarı Ödülü Canon EOS 1300D 18-55 profesyonel fotoğraf Makinesi, Türkiye İŞ BANKASI Özel Ödülü 1,000 TL, ARKIN GROUP Özel Ödülü Arkın Palm Beach Hotel 2 gece 2 kişi konaklama, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya 10. Yıla Özel Ödül TANGÜL ÇAĞINER Çocuklara Yardım Vakfı Özel Ödülü ACAPULCO Hotel Girne 3 Gece 2 kişi Konaklama, En fazla sergileme alan Fotoğrafçı Ödülü MAR Construction Ltd. 1,000 TL En fazla sergileme alan Kıbrıslı Fotoğrafçı Ödülü ARKIN COLONY Hotel Girne 2 Gece 2 kişi Konaklama, ÖZATAY FOTOĞRAFÇILIK Özel Ödülü Altın Madalya, JÜRİ Özel Ödülü Atın Madalya

Proje 7 yıldır Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na destek oluyor

Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması son yedi yıldır sadece Öztan Özatay adını yaşatmak ve fotoğraf sanatına katkı koymakla kalmayıp Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na da maddi katkı sağlayarak bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmaktadır

Bu kapsamda her katılımcı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı makbuzu karşılığı 20TL ödeyerek bu yarışmaya katılabilecektir. Bağışlar fotoğrafların teslimatı esnasında Özatay Fotoğrafçılık şubelerinde yapılacaktır.

Ayrıca sergide satılan her fotoğrafın bedelinin %50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, %50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakıf’ına verilecektir.

Eserler sergilenecek

Beğenilen eserler Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Öztan Özatay 10. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi için oluşturulan juri tarafından beğenilen eserler 3– 14 Nisan 2018 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ödül töreni ile sanatseverlerle buluşturulacak.”

