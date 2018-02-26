Yarışma organizatörü Buket Özatay tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizin en çok katılımlı ve uluslararası katılımın da olduğu yarışmada toplam 134 fotoğrafçı 2,543 fotoğrafla yarıştı. 10. Öztan Özatay Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda serbest renkli kategoride 132 kişi 988 fotoğrafla, serbest siyah beyaz kategoride 124 kişi 892 fotoğrafla, doğa kategorisinde ise 97 kişi 663 fotoğrafla yarıştı.

24 Şubat’da Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu Lefkoşa’da ödüller açıklandı ve jüri üyeleri Türkiye’den Fotoğraf Sanatçıları Cihan Karaca, EFIAP/p ve Prof. Dr. Kazım Çapacı fotoğraf söyleşisi ve fotoğraf sunumu yer aldı. Söyleşi esnasında katılımcılar ve fotoğraf severler juri üyelerine yarışma değerlendirmeleri ve fotoğraf sanatı ile ilgili her türlü soruyu yöneltme imkanına sahip oldular. Ayrıca jüri üyelerinin fotoğraf sunumları oldu. Fotoğraf söyleşisi ve sunumlara yarışmaya katılan fotoğrafçılar ve birçok fotoğraf sever katıldı.

Özel ödüller verilecek

Merhum Öztan Özatay’ın anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında 66 fotoğrafçının 129 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu. Dereceye girenlere verilen ödüller açıklandı.