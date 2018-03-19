Ödül gecesi ertelendi

17. Kutlu Adalı Basın Ödülleri Gecesi, Adalı ailesi sağlık nedeniyle yurt dışında olacağı için 27 Mart’a ertelendi.

Basın Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde yer alacak tören saat 20.00’de başlayacak.

Törenin 23 Mart Cuma günü yapılacağı duyurulmuştu.