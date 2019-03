ODTÜ'den 'Kıb-Tek' açıklaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK), kurulduğu günden bu yana KKTC devlet kurumları tarafından görüş istenen her konuda, ODTÜ toplumsal sorumluluk temel değerleri çerçevesinde ve bilimsellikten asla ödün vermeden katkıda bulunduğunu, bundan sonra da köklü bir bilim kurumu olarak tavrının bu şekilde olacağını açıkladı.



ODTÜ KKK, Merkezi İhale Komisyonu kararlarına, karar öncesi ve sonrası tartışmalara hiçbir şekilde taraf olmadığını da vurguladı.



ODTÜ KKK’den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, bazı basın organlarında, üniversiteyi hedef alan haberlerin ve suçlamaların asılsız ve yakışıksız olduğu vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“KKTC Maliye Bakanlığı Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı, kendilerine sunulan yeni santral alımına ilişkin teknik şartname ile ilgili Üniversitemizden görüş istemiştir. Üniversitemizin devletimize ve toplumumuza olan sorumlulukları çerçevesinde, her türlü kaygıdan uzak, tarafsız bilimsel bir çalışmanın ürünü olarak akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan görüş, Rektörlüğümüz tarafından Merkezi İhale Komisyonuna yazılı olarak bildirilmiştir.



“TARTIŞMALARA TARAF DEĞİLİZ”



Üniversitemiz; Merkezi İhale Komisyonu kararlarına, karar öncesi ve sonrası tartışmalara hiçbir şekilde taraf değildir. Merkezi İhale Komisyonu, Üniversitemiz adına gönderilen bu görüşü istediği şekilde değerlendirmekte özgürdür ve konuya ilişkin her türlü karar üniversitemizin yetki ve sorumlulukları dışındadır. Bu nedenle, konunun muhatabı olmayan kurum ve kuruluşlarla hiçbir şekilde ve özellikle medya üzerinden polemiğe girmeyeceğimizi kararlılıkla vurgularız.



Sadece ülkemizde değil dünyada da saygın bir kurum olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi üzerinden yürütülmeye çalışılan polemiği son derece anlamsız ve yararsız buluyor, takdiri bilinçli kamuoyuna bırakıyoruz.”