ODTÜ KKK’da ‘zehirlenme’ paniği!

Öğrencilerin ishal, iştahsızlık ve mide şikayeti ile hem Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesi, hem de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine başvurduğu öğrenilirken, yapılan tetkikler sonucu bir zehirlenmenin değil, ‘virütik’ bir rahatsızlığın söz konusu olduğu elde edilen bilgiler arasında…

Konuyla ilgili ODTÜ’den akşam saatlerinde ise şu açıklama yapıldı: Dün akşam saatlerinden başlayarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sağlık Merkezine yaklaşık 160 öğrencimiz kusma, bulantı ve yüksek ateş gibi semptomlar ile başvuruda bulunmuştur. Söz konusu öğrencilerimizin bir kısmı Sağlık Merkezimizde diğer bir kısmı ise başvuruların yoğunluğu nedeni bölgede yer alan diğer sağlık kuruluşlarında çoğunlukla ayakta tedavi edilmiş veya kısa sürede taburcu edilmiştir.

Olayın toplu bir zehirlenme sonucu olması olasılığına karşı, yemekhanelerden alınan numuneler, malzeme numuneleri ve farklı lokasyonlardan alınan su örnekleri üzerinde gerekli laboratuvar incelemelerinin yapılabilmesine yönelik süreç başlatılmıştır. Ancak, Sağlık Merkezi’ne başvuran öğrencilerimizden bazılarının Kampus dışında yaşıyor olmaları viral bir salgın olasılığını da akla getirmektedir.