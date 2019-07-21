ODTÜ KALTEV, bilim ve teknoloji köprüsü olacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katıldığı tören ile ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi faaliyete geçti.

Geride bıraktığı 14 akademik yılda enerji, sürdürülebilirlik, akıllı sistemler, çevre yönetimi, metamalzeme gibi alanlarda iddialı çalışma ve projelere imza atan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun Kuzey Kıbrıs’ta dijital dönüşüme ivme kazandıracak kapsamlı projesi ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (ODTÜ KALTEV), Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyinden üst düzey yetkililerin katıldığı bir törenle faaliyete geçti.

Araştırma geliştirme odaklı üretim ve kalkınma atılımı için tüm paydaşlar -öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar, yatırımcılar, girişimciler, firmalar ve kamu kuruluşları- arasında sinerji yaratarak üretken bir ekosistem kuracak ODTÜ KALTEV, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu arazisinde yer alıyor. ODTÜ KALTEV bünyesinde akıllı mikrosistemler, sensör araştırmaları, giyilebilir sistemler, metamalzeme ve terahertz gibi ileri teknoloji laboratuvarlarına ek olarak kuluçka merkezi, Düşün-Dene-Dönüştür (D3) proje ofisleri, inovasyon evi ve atölyeler yer alıyor.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, üst düzey yetkililer ve ODTÜ’lüler katıldı.

Prof. Dr. Baykal: “KKTC’nin rekabet edebilir hale gelmesi için bilim ve teknoloji tek çıkar yol.”

Törende ilk olarak söz alan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal inovasyona dayalı bilim ve teknoloji üretiminin küresel ekonomiye yön verdiğine dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu: “İnovasyona dayalı bilim ve teknoloji üretimi, yeni iş birliği ve üretim ağları küresel ekonomiye yön veriyor. Teknolojinin, bugün olduğu gibi gelecekte de kalkınmanın itici gücü olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, rekabet edebilirlik açısından arzuladığımız noktaya gelebilmesi için bilim ve teknoloji üretimi önemli bir çıkar yol. Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan maddi ve manevi katkının anlamlı ve sürekli bir üretime dönüşmeyi hak ettiğini düşünüyoruz.”

Prof. Dr. Baykal: “Bilim izolasyon tanımaz! Tersine beyin göçü ile genç yetenekleri ülkemize geri getireceğiz.”

ODTÜ KALTEV’de öncelikle bilişim, akıllı tarım, sürdürülebilirlik, enerji ve sibergüvenlik alanlarında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bilim ve teknoloji üretmeyi amaçladıklarını ifade eden Baykal, şunları ekledi: “Bilim, izolasyon tanımaz. İzolasyonlarla cezalandırılmak istenen toplumlar için bilim ve teknoloji, benzersiz bir varoluş alanıdır. ODTÜ KALTEV de Kuzey Kıbrıs’ta dijital dönüşüme bilim ve teknoloji üretimi ile hız verecek. ODTÜ KALTEV; öğrenciler, hocalar, araştırmacılar, girişimciler ODTÜ KALTEV ile nitelikli işgücü için istihdam olanakları yaratacağız. Pek çok nitelikli, yetişmiş gencimiz alanında istihdam olanağı bulamadığından ne yazık ki yurt dışında. ODTÜ KALTEV’in nitelikli işgücüne yönelik istihdam olanaklarıyla ülkeden ayrılan nitelikli gençlerin tersine beyin göçü ile ülkemize dönmesi için fırsat yaratacağız. KALTEV ile ülkemize gelecek kalifiye işgücü, insan kaynağı ve sermaye toplumsal değişim ve gelişime ivme katarken girişimcilik, inovasyon ve dinamizm güç kazanacak.”

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök: “Eğitim misyonumuzu yerine getirdik, sıra ar-gede.”

Törende ikinci olarak söz alan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise teknokentler ve teknoloji transferi konusunda ODTÜ’nün deneyim ve birikimine dikkat çekti: “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 14 yıl önce ülkede yükseköğretim kalitesini yükseltmek misyonuyla açıldı. Geride bıraktığımız 14 yılın kazanımlarına, mezunlarımıza ve tamamladığımız projelere baktığımızda bu misyonu başarıyla yerine getirdiğimizi görüyoruz. ODTÜ, Türkiye’nin ilk teknokentinin mimarı olarak bu alanda 20 yıllık deneyime sahip. ODTÜ KALTEV ile 20 yıllık ar-ge, sanayi işbirliği, teknoloji transferi, girişimcilik ve inovasyon birikimimizi Kuzey Kıbrıs’a aktaracak olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Güncel dünya sorunlarına odaklanan yenilikçi çalışmalarımızı artık ODTÜ KALTEV çatısı altında ve daha geniş kapsamlı yürüteceğiz.”

Törende T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşma yaparak ODTÜ KALTEV girişiminin faaliyete geçmesinden duydukları mutluluk ve heyecanı dile getirdi. Tören, konuklara ODTÜ KALTEV Ar-Ge Kompleksi’nin gezdirilmesi ile son buldu.