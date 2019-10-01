ODTÜ Kalkanlı Kampüsü’nde rektör protestosu

ODTÜ Kalkanlı Kampüsünde yeni akademik yıl gergin başladı. 2019-2020 Akademik Yılı Açılış töreninde rektör Nazife Baykal, öğrenciler tarafından protesto edildi.

ODTÜ Rektörü Nazife Baykal, Cuma günkü Akademik Yıl Açılış töreninde konuşma yaptığı sırada ODTÜ’lü bir grup öğrenci tarafından alkışlanarak protesyo edildi.

Öğrenciler daha sonra yaptıkları açıklamada, üniversite bünyesinde yaşanan sıkıntılara ve antidemokratik uygulamalara göndermede bulunarak, “rektörü ayakta alkışlıyoruz” dedi.

Bildiride ayrıca “bugünden itibaren Kampüste yapılan haksızlıklara, kötü yönetime ve öğrencilerin mağduriyetine karşı sessiz kalmayacağız ve takipçi olacağız” ifadeleri kullanıldı.

İşte açıklamanın tam metni:

REKTÖRÜ AYAKTA ALKIŞLIYORUZ

Her yıl okul ücretlerinin ve yurt ücretlerinin insafsızca arttırılması,

Yemekhane için sağlanan sübvansiyonun yönetim tarafından geri çekilmesi,

Yemekhane ücretlerinin bu sebeple zamlanması,

Hiçbir açıklama yapılmadan Kayıt Harcı’na zam yapılmakla birlikte buna dahil olan sağlık sigortasının kapsamdan çıkartılması,

Bu sebeple Muharecet işlemleri için öğrencilerin 340TL gibi ekstra bir ücrete mahkum edilmesi,

2 Yıllığına Muhaceret kaydı yaptıran öğrencilerin yönetimin (b)ilgisizliğinden dolayı her işlemi baştan yapacak olmaları ve zamlanmış ücretleri ödeyecek olmaları,

Öğrenciyi ilgilendiren görüşmelere öğrencilerin dahil edilmemesi,

Geçtiğimiz yıl alınan 67 Yaş Kararıyla hocalarımızın işlerinden atılmaları,

İşten çıkarılmalar sonrası sürecin başarısızca ve geçici yöntemlerle idare edilmesi,

Kampüs yönetiminin bu süreçte muhalif olarak gördüğü öğrencilerin evlerine polis göndermesi ve göz korkutmak için soruşturma açılması,

2. Yurtta ortaya çıkan yangının kriz yönetiminin eksikliğini göstermesi,

Antidemokratik bir şekilde kütüphaneden kitapların kaldırılması,

Keyfi ve kötü yönetim

gibi "başarıları" dolayısıyla bugün akademik açılış töreninde REKTÖRÜ AYAKTA ALKIŞLADIK.

Bugünden itibaren Kampüste yapılan haksızlıklara, kötü yönetime ve öğrencilerin mağduriyetine karşı sessiz kalmayacağız ve takipçi olacağız.

