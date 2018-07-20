Ödenmeyen faturalara SORUŞTURMA

Toplam 78 bin 111 TL’lik harcamalarla ilgili devletin zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gerekli soruşturmanın yapılmasıyla, zarar tespiti halinde ödenecek meblağın sorumlulara ödetileceği belirtildi.

FATURA VE MİKTARLARI:

Soruşturma kapsamına alınacak 35.083,98 TL’lik fatura detayları:

MTS Tur'a ait 18 adet fatura,

Polatkan Turizm'e ait 1 adet fatura,

Bakyön Turizm'e ait 1 adet fatura,

Bakanlık personeli Atilla Alışkan, Mehmet Öztürk ile Öcal Erten'in yurtdışı seyahatlerinden dolayı meydana gelen harcırah giderleri.

Soruşturma kapsamına alınacak 43.027,58 TL’lik fatura detayları:

Golden Tulip Hotel'e ait 13 adet fatura,

Merit Hotel'e ait 2 adet fatura,

Petsan Inşaat Turizm'e ait 2 adet fatura,

Akandere Otobüs işletmeciliği'ne ait 1 adet fatura

Hüda Nalbantsoy'a ait 1 adet fatura giderleri.

Fehime ALASYA

Bakanlar Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın 2016-2017 mali yılı içinde yaptığı ve faturası ödenmeyerek 2018 mali yılı bütçesine aktarılan toplam 78 bin 111 TL’lik harcamalar için soruşturma başlattı.

2016-2017 Mali Yılları içerisinde, bütçede yeterli ödeneği olmamasına rağmen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın yurt dışına gerçekleştirmiş olduğu resmi seyahatler ve çeşitli resmi temaslar yanında, yine yurt dışından gelen misafir heyet veya şahıslara yönelik yapılan harcamalarının karşılanması nedeniyle ortaya çıkan yüklü faturalara soruşturma kararı alındı.

Söz konusu yıllarda, yurt dışına gerçekleştirilen resmi ziyaretlerden doğan ve bütçe aşımına uğrayan ödemelerin yanı sıra, yurt dışından gelen misafir, heyet veya şahısların, konaklama, yedirip, içirme, barındırma ve yurt içi ulaşımlarının sağlanmasından doğan masrafların faturaları tek tek soruşturma kapsamına alındı.

Zarar tespit edilirse sorumlulara ödetilecek

Alınan kararda, devletin zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gerekli soruşturmanın yapılması ve devletin zarar uğratıldığının tespiti halinde ödenecek meblağın sorumlulara rücu edileceği, yani ödetileceği belirtildi.

Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“KARAR SAYlSI: TE(K-1)767-2018 EKONOMi VE ENERJi BAKANLIGI'NIN 2016-2017 MALi YILLARINDAN KALAN ÖDENMEMiŞ FATURALARI (Önerge No:863/2018) (E. E. B.)

Bakanlar Kurulu, 2016-2017 Mali Yılları içerisinde, bütçede yeterli ödeneği olmamasına rağmen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın yurt dışına gerçekleştirmiş olduğu resmi seyahatler ve çeşitli resmi temaslar için, ayrıca, yine yurt dışından gelen misafir heyet ve/veya şahıslara yönelik yapılan harcamalarının karşılanmasına ilişkin aşağıdaki kararı aldı:

1.2016-2017 Mali Yılları içerisinde, yurt dışına gerçekleştirilmiş olan resmi ziyaretlerden doğan ve:_bütçe aşımına uğrayan-MTSTUR'a ait 18 adet fatura; POLATKANTurizm'e ait 1 adet fatura, BAKYÖN Turizm'e ait 1 adet fatura ve Bakanlık personeli Atilla Alışkan, Mehmet Öztürk ile Öcal Erten'in yurtdışı seyahatlerinden dolayı meydana gelen harcırah giderleri toplamı 35.083,98 TL (Otuz Beş Bin Seksen Üç Lira Doksan Sekiz Kuruş)'un, 2018 Mali Yılı Bütçesi'ne ek ödenek konulup, Maliye Bakanlığı'nın uygun göreceği bir kalemden karşılanarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 09-01-04-1-1-1-03-3-3-01 "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kalemine ek ödenek olarak aktarılması,

2. 2016..;2017 Mali-Yılları içerisinde;- yurt· dışından gelen misafir- heyet ve/veya şahısların, konaklama, iaşe-ibate ve yurt içi ulaşımlarının sağlanmasından oluşan, Golden Tulip Hotel'e ait 13 adet fatura, Merit Hotel'e ait 2 adet fatura, Petsan Inşaat Turizm'e ait 2 adet fatura, Akandere Otobüs işletmeciliği'ne ait 1 adet fatura ve Hüda Nalbantsoy'a ait 1 adet fatura giderleri toplamı, 43.027,58 TL (Kırk Üç Bin Yirmi Yedi Lira Elli Sekiz Kuruş)'un, Maliye Bakanlığı'nın uygun göreceği bir kalemden karşılanarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 09-01-04-1-1-1-03-06-1-02 "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" ödenek kalemine, mevcut bütçe ödeneklerine ilaveten, 2018 Mali Yılı Bütçesi'ne ek ödenek olarak aktarılması.

3. Devletin zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gerekli soruşturmanın yapılması ve Devletin zarar uğratıldığının tespiti halinde ödenecek meblağın sorumlulara rücu edilmesi”



