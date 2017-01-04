Hükümet’ten ‘KTÖS ve KTOEÖS Yöneticilerini okula gönderme’ yasası…

Meltem SONAY

Hükümet, hazırladığı Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Öğretmen Sendikaları yöneticilerinin ÖDENEKLİ İZİN hakkını kaldırmaya hazırlanıyor.

Eğitim Bakanı, DP Milletvekili Özdemir Berova, Başbakan Yardımcısı DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy ve UBP Milletvekilleri Dursun Oğuz ve Zorlu Töre imzalı YASA ÖNERİSİ 2 Ocak 2017 tarihinde Meclis’e sunuldu. 3 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanan Yasa Önerisi’yle ilgili 20 gün süreyle Cumhuriyet Meclisi’ne görüş ve öneri sunulabilecek.

Yasa Önerisi, KTÖS ve KTOEÖS’ün üçer yöneticisine tanınan görev süresince ÖDENEKSİZ İZİN HAKKI’nın kaldırılmasını düzenliyor.

Hükümet, hazırladığı Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi ile SADECE Öğretmen Sendikaları yöneticilerinin görevleri süresince ÖDENEKLİ İZİN hakkını kaldırmaya hazırlanıyor…

Kamu maliyesine EK YÜK!..

Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi’nde, iki sendikanın her birinin yetkili organlarınca atanacak üç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilmesinin, öğretmenlik hizmeti vermesi için istihdam edilen bu kişilerin mesleklerini icra etmelerine engel olduğu ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra, eğitim ve öğretimin aksamaması için bu kişilerin görevini yapmak üzere yeni istihdamlar yapılmasının da zorunlu hale geldiği belirtilirken, bu durumun KAMU MALİYESİNE EK YÜK getirdiği vurgulanıyor. UBP, DP ve Bağımsız Milletvekili Taçoy imzalı Yasa Önerisi’nin bu sakıncaları ortadan kaldırmak üzere hazırlandığı da belirtiliyor.

UBP ve DP Milletvekilleri yanı sıra Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’un da imzası ile Meclis’e sunulan Yasa Önerisi, KTÖS ve KTOEÖS’ün üçer yöneticisine tanınan görev süresince ÖDENEKSİZ İZİN HAKKI’nın kaldırılmasını, yıllık izinlerine ek olarak SADECE 14 GÜN ÖDENEKLİ İZİN HAKKI tanınmasını düzenliyor…

SADECE 14 GÜN ÖDENEKLİ İZİN!..

Yasa Önerisi, Esas Yasada bulunan ’10 kişiye verilen Altı ay süreli ödeneksiz izin hakkı’ ve ‘Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki Sendikanın her birinin yetkili organlarınca atanacak üç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilir’ hükümlerinin kaldırılmasını öngörüyor.

Bunlar yerine ‘Sendika Yönetim Kurulu Üyelerine sendikal amaçlarda kullanılmak koşuyla yıllık izinlerine ek olarak 14 gün ödenekli izin verilir’ hükmünün getirilmesini düzenliyor.

Esas YASA ne diyor?

Yürürlükteki Öğretmenler Yasası, sendikaların uygun göreceği üç yöneticiye görevleri süresince ÖDENEKLİ İZİN ve yine sendikanın uygun göreceği üyelerine tercihe göre yılda 20 kişiye 10 gün veya 15 kişiye 14 gün ödenekli ve aralarla da kullanılabilen 6 ay ödeneksiz izin verilmesini öngörüyor.

Değiştirilmek istenen Öğretmenler Yasası’nın ilgili maddesi şöyle:

(5) Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın, Sendika Yönetim Kurulu Üyelerine veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği sendika üyelerine sendikal amaçlarda kullanılmak koşuluyla, yasal yıllık izinlerine ek olarak, tercihe göre yılda 20 kişiye 10 gün veya 15 kişiye 14 gün ödenekli ve aralarla da kullanılabilen 6 ay ödeneksiz izin verilir.

(6) Altı ay süreli ödeneksiz izin hakkından bir sendikadan en çok 10 kişi yararlanır.

7)Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki Sendikanın her birinin yetkili organlarınca atanacak üç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilir.

Ancak, üçüncü üyenin alternatifli olarak, üçüncü üye kullanılmayarak, onun yerine üç öğretmenin haftalık ders saatlerinin azami 10 saat olacak şekilde Milli Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlık ile bilistişare düzenlenip Sendikal görevlerini yerine getirebilirler.