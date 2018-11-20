Ödenek yine ‘Örtülü’!

Meclis Komitesi’nde görüşülmeye başlanması ile 2019 Mali Yılı Bütçesi detayları da ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta görüşülerek onaylanan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’nde ‘tartışmalı’ örtülü ödenek, yani bütçede yer aldığı ismi ile ‘Cumhurbaşkanlığı Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi’ yine yer aldı… Haliyle, Cumhurbaşkanlığı’ndaki ilk yüz gününü değerlendirdiği basın toplantısında “Örtülü ödenek devlet sırrı değildir” diyen ve bu konuda ‘kapsamlı açıklama yapacağını’ ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, eleştiri oklarının yine hedefi oldu.

Geçmiş yılki ödenekten 20 milyon daha fazla, 1 milyon 320 milyon TL’lik bu kalemin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’nde bir diğer ‘tartışmalı’ kalem,

650 bin TL’lik Hane Halkına Yapılan Transferler kalemi de yer aldı.

‘Anayasa’ya aykırı!

Meclis Komitesi’nde de tartışılan konu ile ilgili, Meclis eski Başkanı Sibel Siber de açıklama yaptı, bütçede denetime kapalı bir proje ödeneğinin Meclis'ten geçirilmesinin Anayasa'ya aykırı’ olduğu görüşüne işaret etti.

Devlette tasarrufun önemine de vurgu yapan Siber, kamu kaynaklarının gelişigüzel dağıtılmasının önüne yasa ve denetim ile geçilebileceğini, kurumların bütçesine yazılan her ödeneğin de Anayasa gereği denetime tabii olduğuna değindi… Siber, bir Devlet kurumunun, denetime kapalı (örtülü) ödenek kullanması gerekiyorsa önce bunun yasasının yapılması gerekliliğinin altını çizdi.

Bugün artık, özellikle de alışılagelmiş siyaset dışında bir siyaset vaadiyle, şeffaflık, hesap verebilirlik vurgusu ile görev talep etmiş ve almış isimlerin ve ekollerin, ‘Örtülü ödenekler uygun olmayan yerlere harcanmıyor’ ifadeleri bizim için yeterli değil…

Ya bu ödenekler, ya da üzerindeki örtüler tamamen kalkmalıdır!

BİR YANIT

İsmail Arter eleştirileri kabul etmedi…

Geçtiğimiz Cuma günü bu sayfadan Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in Derinya geçiş noktasının açılışına katılmadığını yazmış, eleştirmiştim. Aplıç’ta geçiş noktasının açılışının bizzat Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya tarafından ‘şölene’ dönüştürülürken, Mağusa Belediye Başkanı’nın orada daha olmamasını yadırgadığımı ifade etmiştim.

Açıkçası bugüne kadar başka birçok konuda bilgi ve görüş almak için ulaşmakta sıkıntı yaşadığımız için, bu konuda İsmail Arter’den bilgi alma yoluna gitmemiştim.

Nitekim aldığım bilgi yanlış da değildi… Yani İsmail Arter o gün orada değildi. Ancak yazdıklarıma itirazı vardı.

Yine direk iletişime geçemesek de, basın çalışanı vasıtası ile bana haber gönderen Arter, o gün Başbakanlık’ta, Müsteşar Berkan Tokar ile bir görüşmesi olduğu için açılışa katılamadığını bildirdi.

Arter ayrıca, kendisini ‘Derinya’nın açılışı ile ilgili mücadelede göremediğimiz’ yönündeki ifadelerimi de kabul etmediğini, başından beri çalışmalara katıldığını iletti.

Dilerim İsmail Arter, her ne sebeple o gün orada olamasa da, Mağusa için, artık açık olan geçiş noktasını benimser, özellikle yakın yerel yönetimle işbirliği ve iletişimi geliştirir.

BİR HABER

Derinya’dan ‘turistik ve ekonomik canlılık için adres’ sinyali

Adanın iki yarasını bütünleyecek geçiş noktalarının açılmasının, turizm ve ticaret açısından önemini vurgulayanların haklılığı, yeni geçiş noktaları Derinya ve Aplıç açılış açılmaz rakamlarla bir kez dada teyit edilmiş oldu.

Geçiş noktalarının açılmasından hemen 2 gün sonra YENİDÜZEN hazırladığı haberle binlerce kişinin bu noktalardan geçiş yaptığını ortaya koymuştu.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da geçtiğimi hafta sonunda BRT’de katıldığı, Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu #burasıönemli’de, son 3 günde Derinya geçiş noktasından kuzeye 2 bin 280 giriş yapıldığını, bunların bin 359’unun Kıbrıslı Rum, 858’inin turist, 663’ünün de Kıbrıslı Türk olduğunu açıkladı.

Hüdaoğlu’nun ifadeleri arasında, “Derinya Kapısı’nın öngörüldüğü gibi bir turistik bir aktivite ve ekonomik canlılık için adres olma şansın sahip olduğunun 3 günlük verilerle ortaya çıktığı” da vardı.