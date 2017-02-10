Ödeme yöntemlerine güncelleme!

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oybirliği ile geçti.

Komite dün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre toplantıya, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite, gündeminde bulunan, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oybirliği ile kabul etti.

Tasarı, günümüz teknolojisinde gelişen ödeme yöntemlerini kullanarak kamu alacaklarının tahsilini hızlandırmak, tecil ilkelerini yeniden düzenlemek, gecikme zammı oranlarını günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirmek gibi amaçlarla hazırlandı.



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı...

Açıklamaya göre, komite bugün ayrıca gündeminde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

KKTC’deki üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlayarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalar yapılmasını kapsayan tasarının görüşülmesine önümüzdeki günlerde devam edilecek.

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Yükseköğretim Değişiklik Yasa Tasarısı görüşüldü



Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplanarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesini görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali yanında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova katılarak, komite üyelerine ve davetlilere Yasa Tasarısı ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Toplantıya davetli olarak Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Eğitim Araştırma Yerleşkeleri, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve University of the West of Scotland’den yetkililer de katıldı.

Komite, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.