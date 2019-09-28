"Ödediğimiz vergiler %95.88 arttı"

Casino İşletmecileri Birliği, (CİB) geçtiğimiz akşam Lefkoşa Merit Hotel’de basın toplantısı gerçekleştirerek, ‘sektördeki sıkıntıları’ paylaştı, “Bu sektör gerçekten bu ülke ekonomisinin can damarıdır” iddiasını gündeme taşıdı ve ekledi: “Eğer 34 adet casino işletmesinden oluşan bir sektörde 28 işletme vergilerini ödeyemiyorsa, sektörün büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu öncelikle sayın bakanın anlamasını beklerdik” “Maliye bakanımız altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya göndermektedir” “Devlete ödenen tüm vergilerin yaklaşık %40’ını ödeyen bu sektördür” “Casino sektörü KKTC vergilerini döviz olarak ödeyen bir sektördür. Sanırım döviz olarak ödeyen tek sektördür de” “Dövizdeki yükseliş nedeniyle ödemekte olduğumuz vergiler %95.88 artarken, bir önceki hükümet bunun üzerine bir de %20 ek vergi koymuştu” “Başka hiçbir sektöre bu tür bir adaletsizlik yapıldığını bugüne kadar duymuş değiliz. 50 kurumun ödemiş olduğu vergiler toplamı 502 milyon 405 bin 146 TL 25 kuruştur. 50 kurum içerisinde bulunan casino işletmelerinin ödediği vergiler toplamı 251 milyon 517 bin 518 TL 05 kuruştur.”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Casino İşletmecileri Birliği, (CİB) geçtiğimiz akşam Lefkoşa Merit Hotel’de basın toplantısı gerçekleştirerek, sektördeki sıkıntıları paylaştı, “casino sektörünün büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu” iddia etti.

Toplantıda, konuşma yapan Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, hükümetin Casino işletmelerine önem vermediğini savunarak “Altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya göndermektedir” benzetmesini yaptı. Başkan Yardımcısı Ercan Turhan ise Casino işletmeciliğinin ülke ekonomisinin can damarı olduğunu söyleyerek, yaptıkları çağrının hükümetler tarafından bu damarı kesmemeleri için olduğunu ifade etti.

Ahmet Arkın: “Maliye bakanımız altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya göndermektedir”

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, toplantının başında kısa bir konuşma yaparak, devletin bu sektörle ilgili bir plan ve programının olmadığını söyledi. Arkın, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sektörle ilgili yaptığı açıklamaların bazı kesimler tarafından olumsuz algı yaratıldığını ifade etti. Arkın; “Ne yazık ki devletimizin bu sektör için vizyonu bulunmamaktadır. Devleti yönetenlerin tek hedefi bu sektörden daha fazla gelir elde etmektir. Maliye Bakanımızın Casino’larla ilgili son yaptığı açıklamaları kamuoyunda bazı kesimler tarafından olumsuz algılara sadece destek vermektedir. Maliye bakanımız maalesef altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya göndermektedir” dedi.

Ercan Turhan: “Güney Kıbrıs’ta çıkarılan yasalar vizyon sahibi ve Avrupa Birliği’ne uyumlu yasalar”

Birliğin Başkan Yardımcısı Ercan Turhan konuşmasının başında 2018 yılı Haziran ayı itibariyle Kıbrıs’ın güneyinde açılan Casino’larla ilgili yapılan yasaların vizyon sahibi olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti. Turhan; “Kıbrıs’ın güneyinde bu sektör başladığı zaman Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca ‘Biz bu sektörü başlatıyoruz, hedefimiz dünyanın en kaliteli, en lüks, en büyük merkezlerinden birini kurmaktır ve buradan turizme büyük katkı sağlamaktır. Bunun için de bu sektörün önünü açmak için tüm önlemler alınacaktır’ diye bir ibare koydular. Buradan şunu anlıyoruz ki Güney Kıbrıs şans oyunlarıyla ilgili çok net bir vizyon sahibidir. Kıbrıs’ın güneyinde sektör açıldığı zaman sektör için bir takım gelişmeler oldu. Bu gelişmeler bizi rahatsız etmiyor. Bunları iki taraf arasındaki devlet yetkililerinin vizyon farkını ortaya koymak için söylüyorum. Güneydeki Avrupa Birliği’ne uyumlu yasayı, biz ücretini ödeyerek Enformasyon Dairesi’nden satın aldık. Türkçeye çevirdik tüm devlet kurumlarına dağıttık. Dünya ile bütünleşmek, AB ile uyum içerisinde çalışmaktan bahseden tüm siyasi temsilcilere bu yasayı ilettik. İki yıl uğraştan sonra ilgi gösteren bir veya iki siyasetçi oldu. Yaptığımız girişimlerle önceki hükümet döneminde AB ile uyumlu yeni bir Yasa Tasarısı hazırlanması için Maliye Bakanlığı yetkililerini ikna etmeyi başardık. Maliye Bakanı bu çalışma için üst düzey kişileri görevlendirdi. Sektörün de önemli katkılarıyla yeni bir Yasa Tasarısı ortaya çıktı. Bir önceki Başbakan, kendisine yaptığımız son ziyarette ‘Bu Yasa Tasarısının yasallaşması için çok fazla zaman kaybedildiğini ve tasarının ivedi olarak yasallaşması için gerekli girişimleri hemen başlatacağını’ ifade etmişti. Ancak yine hükümet değişti, yine Başbakan değişti, yine Bakan değişti. Şu an savcılıkta ve mevzuat dairesinde bekleyen Yasa Tasarısına ne olacak bilememekteyiz. Ancak bizimle istişare yapılmadan bazı hazırlıkların yapıldığı bilgisine de ulaştık. Yasa ile kurulduğumuz 2006 yılından bu yana ilk kez bizden habersiz bizimle ilgili yasada değişiklikler yapılarak Bakanlar Kuruluna gönderildiğini ve/veya gönderilmek üzere olduğu bilgisinin teyidini aldık” ifadelerini kullandı.

“Başka sektörde bu kadar adaletsizlik yapıldığını bugüne kadar duymadık”

Ercan Turhan; “Casino sektörü KKTC vergilerini döviz olarak ödeyen bir sektördür. Sanırım döviz olarak ödeyen tek sektördür de. Dövizdeki yükseliş nedeniyle ödemekte olduğumuz vergiler %95.88 artarken, bir önceki hükümet bunun üzerine bir de %20 ek vergi koymuştu. Başka hiçbir sektöre bu tür bir adaletsizlik yapıldığını bugüne kadar duymuş değiliz. 50 kurumun ödemiş olduğu vergiler toplamı 502 milyon 405 bin 146 TL 25 kuruştur. 50 kurum içerisinde bulunan casino işletmelerinin ödediği vergiler toplamı 251 milyon 517 bin 518 TL 05 kuruştur. En fazla vergi ödeyen ilk 50 İşletmenin Ödediği Vergilerin %50,06’sını Casino İşletmeleri ödemektedirler”

Casino İşletmecileri Birliği Başkan Yardımcısı Ercan Turhan konuşmasının devamında bu verileri devletin vizyon sahibi olması için topladıklarını belirtti. Turhan şöyle devam etti; “Şans Oyunları sektörü gerçekten uzmanlık isteyen bir alandır. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri, uluslararası kuralları takip edecek; standartları yükseltecek; denetimleri çağdaş kurallarla yönetme biçimlerini izleyen, bu konularla ilgili gerek AB ülkeleri gerekse diğer ülkelerde yapılan toplantı, seminer veya konferanslara katılan oradan aldıkları bilgileri ülkemize taşıyıp bunları tartışan veya tartıştıran, uluslararası kurumlarla işbirliği geliştirebilecek bir yapı ülkemizde maalesef yok. En azından bizimle ilgili bakanlıktaki durum bu. Bu çağda 34 adet Casino’nun ‘Devlet Emlak Malzeme Dairesine’ bağlı olması gerçekten üzücü bir durumdur. İşlevsiz yetkisiz ve bütçesiz bir ‘Şans Oyunları Kurulu’ ise gerçekten yetersizdir. Bu yapının ivedilikle değiştirilip bir önceki hükümet döneminde taslak haline getirilen çağdaş normlara uygun, yeni bir Şans Oyunları Yasasına ihtiyacımız vardır. Bu taslak çok kapsamlıdır. Tüm detaylarına burada girmem mümkün değil ancak içeriğinde bütçesiyle beraber bağımsız bir Şans Oyunları Kurulu ve tam teşekkülü Şans Oyunları Dairesi’nin kurulması da vardı.”

“Sayın bakanın bu sorun karşısında ‘sorun nereden kaynaklanmaktadır’ sorusunu sormasını bekliyorduk”

Turhan, konuşmasının devamında kendi çabaları sonrasında KKTC adıyla uluslar arası bir kuruluşa üye olduklarını söyledi. Ercan Turhan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıklamalarına da değinerek, Amcaoğlu’nun sektörü kamusal alanda vergi vermeyen suçlular olarak göstermiş olduğunu iddia etti.

Turhan; “IAGR isimli kuruluş, uluslararası Şans Oyunları Kurulu’dur. Bütün ülkelerde şans oyunlarının denetimleri, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, sorumlu oyun politikalarının geliştirilmesi, şans oyunlarının toplumsal ve bireysel zararlarının önlenerek sürdürülebilir bir sektör olarak devamını ve bunlar gibi sektörümüzü ilgilendiren tüm konularda politika geliştiren konumuzla ilgili en önemli kuruluştur. Biz de KKTC/TRNC ismiyle bu kuruluşun üyelerinden biriyiz. Bizlerin araştırması ve zorlamasıyla ve üyelik aidatını da bizlerin ödemesiyle üye olduk. Ancak sektörümüzden sorumlu Bakanlık, bu kuruluşa yıllık aidatı ödeme kapasitesine dahi sahip değildir. Aidatı ödemeyi başaramayan bir yapının, bu kuruluşun kongre, toplantı, seminer veya diğer çalışmalarına katılıp dünyadaki gelişmeleri takip etmesini nasıl bekleriz ki! Sorunumuz burada. İçinde bulunduğumuz yapı, sektöre sadece ‘vergi’ penceresinden baktığından dolayı, her yanımız sorun yumağına dönmektedir.

Başkanımızın konuşmasında da belirttiği gibi sayın maliye bakanımız sıklıkla verdiği beyanatlarda 28 Casino’nun devlete borcu olduğunu vurgulamaktadır. Eğer 34 adet Casino İşletmesinden oluşan bir sektörde 28 işletme vergilerini ödeyemiyorsa, sektörün büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu öncelikle sayın bakanın anlamasını bekler, sonra ise ‘sorun nereden kaynaklanmaktadır’ sorusunu sormasını beklemekteydik. Tam aksine sayın bakan basın önünde yani tüm kamusal alanda bizleri vergilerini ödemeyen suçlular gibi göstermiş oldu”

“Bu sektör ülkenin can damarıdır”

Casino İşletmecileri Birliği Başkan Yardımcısı Ercan Turhan son olarak Casino sektörünün bu ülkenin can damarı olduğunu savunarak, kaygılarının bu damarın kesilmemesi olduğunu ifade etti. Turhan;

“Önceki hükümet tüm itirazlarımıza ve uyarılarımıza rağmen 6 ay süreli %20 oranında artış içeren mevcut vergilere ek vergi getirdi. O dönem ilgili Müsteşarı bilgilendirerek, uyararak, vergilerini zaten döviz bazında ödeyen sektörün %100 artışla karşı karşıya olduğu bir anda bir de %20’lik ek verginin sektöre çok kötü darbe vuracağını, bunun sonucunda da Maliye’nin beklentilerini elde edemeyeceğini defalarca vurguladık. Siz ne kadar doğru söylerseniz söyleyin, ne kadar haklı olursanız olun, sizi dinlemek, sektörün sorunlarını anlamak niyetinde olmayıp başka gündemleri ve öncelikleri olan bürokratlarla verimli bir sonuç elde etmek maalesef çok zor veya imkânsızdır. Devlete ödenen tüm vergilerin yaklaşık %40’ını ödeyen bu sektördür. Birçok alanda piyasaların en büyük satın alıcısı bu sektördür. Bankalara en fazla kar sağlayan bu sektördür. Otelleri inşa eden ve açık tutan bu sektördür. Havayollarının ülkemize sefer yapmasını sağlayan bu sektördür. Turizm acentelerini ayakta tutan bu sektördür. Bu sektör gerçekten bu ülke ekonomisinin can damarıdır. Çağrımız bu damarın kesilmemesiyle ilgilidir. Ümidimiz Maliye Bakanımızın, Başbakanımızın, Bakanlar Kurulu üyelerinin bu çağrımıza kulak vermeleridir. Diğer türlü hepimiz ayni gemideyiz diyerek hep beraber batacağız.”