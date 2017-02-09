“Odaklanırsak başarı gelir”

Hüseyin KIRAL

K-Pet Süper Lig’in dişli ekiplerinden Türk Ocağı’nın tecrübeli futbolcusu Coşkun Ulusoy YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı. K-Pet Süper Lig’in ilk dört haftasında oynadıkları maçlardan puan çıkaramadıklarını ancak yaşanan teknik direktörlük değişikliği ile birlikte Mehmet Bolkan yönetiminde, 17 hafta sonunda ligde 29 puanla beşinci sıraya yerleştiklerinin altını çizen Coşkun Ulusoy, “Başarıya odaklanırsan başarı gelir.” dedi. Coşkun Ulusoy, Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Süper Lig Lideri Yenicami ile oynayacakların maçla ilgili olarak, “Kaybedecek bir şeyimiz yok, karşılaşmaya çok iyi hazırlandık ve maçı kazanmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız.” dedi.

“Yenicami’yi yenecek gücümüz var”

“İlk dört hafta sonunda 13 maçta 9 galibiyet elde ederek ligde en fazla galibiyet alan takımların içinde üçüncü sıradayız” açıklamasını yapan Coşkun Ulusoy, “Mehmet Bolkan geldikten sonra takım olarak kazanmaya odaklı bir takım olduk. Bu nedenle Yenicami maçına da bu doğrultuda hazırlandık ve galibiyete odaklandık.” dedi. Süper Lig’in sonunda gidebildikleri en yüksek yere çıkmak istediklerinin altını çizen Coşkun Ulusoy, “Hedefe varmak için puan gerek, puan almak için de galibiyet gerek, galip gelmek için de iyi futbol ve gol atmak gerek. Bunları yapacak gücümüzün yanında Yenicami’yi yenecek gücümüz de var.” dedi.

“Kupada DTB ile birlikte tüm rakipleri yenerek hedefe ulaşacağız”

Kendileri açısından öncelikli hedefin kupa olduğunu belirten TOL Futbolcusu Coşkun Ulusoy, “Lig başka, kupa başka, ancak ikisinde de hedefimiz var. Ligde gidebildiğimiz en üst nokta, kupada ise önce final oynamak, sonra da finalde rakibimiz kim olursa olsun, yenip kupayı kaldırmak istiyoruz.” dedi. Geçtiğimiz gün çekilen kura sonucu

Türk Ocağı camiasının ebedi dostu, ezeli rakibi olan Doğan Türk Birliği ile eşleştiklerinin altını çizen Coşkun Ulusoy, “Camianın arzusu Doğan Türk Birliği ile finalde karşılaşmaktı, ancak 2. turda çarşamba günü oynayacağız ve birimiz kupaya veda edecek, bu kesinlikle biz olmayacağız.” dedi. Ulusoy, “Rakip kim olursa olsun, tüm rakipleri yenerek kupayı kaldırmak istiyoruz.” dedi.