Ocean Investigator 10. parselde

“ExxonMobil” şirketine ait “Ocean Investigator” adlı sondaj gemisinin, Kıbrıs’ın güneyinde tek yanlı ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10. parselde araştırmalar yapmak üzere Limasol Limanı’ndan ayrıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, aynı şirkete ait diğer gemi olan “Med Surveyor”ün de, 10. parseldeki araştırmalarını tamamlayarak, Pire Limanı’na gitmek için dün Limasol Limanı’ndan ayrıldığını yazdı.