Ocak’tan tatsız prova: 1-2

Beyzade Ünalmış (KTSYD/İzmit-Kartepe)

İzmit – Kartepe kampının üçüncü gününü 1 idman 1’de hazırlık karşılaşması ile geride bırakan Türk Ocağı, Kavacıkspor ile yaptığı karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Sabah 07.30’da yaptığı idman sonrası dinlenmeye çekilen sarı-siyahlılar saat 16.00’da ise Kavacıkspor ile karşı karşıya geldi. İyi ve dirençli takımı karşısında birçok net pozisyonu değerlendirmeyen Türk Ocağı rakibine boyun eğerken, sarı siyahlıların tek golünü penaltıdan Mehmet Uçar kaydetti. 1 idman 1’de hazırlık maçı ile kampın üçüncü gününü geride bırakan Türk Ocağı bugün yapacağı 3 idman ile Kartepe kampına devam edecek.